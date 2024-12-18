Еженедельно проблемы ТКО решаются на штабах при координационном центре правительства

Согласно данным РЭО на октябрь 2024 года, доля твердых коммунальных отходов, направляемых на переработку, составила 54,8%. Доля утилизации и обезвреживания отходов составила 13,7%, тогда как доля захоронения — 83,9%. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024 года в России было построено 286 объектов по обращению с ТКО, из которых 146 предназначены для обработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для захоронения, а 38 являются комплексными объектами. Начал внедряться раздельный сбор отходов (РСО), количество площадок для раздельного накопления увеличилось на 43% и контейнеров — на 68%. При этом 154,8 тысячи контейнеров для РСО были приобретены благодаря мерам государственной поддержки. В стране организовано 200 тысяч площадок для раздельного накопления отходов.