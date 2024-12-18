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Posted 18 декабря, 10:23

Published 18 декабря, 10:23

Modified 18 декабря, 10:23

Updated 18 декабря, 10:23

Еженедельно проблемы ТКО решаются на штабах при координационном центре правительства

Еженедельно проблемы ТКО решаются на штабах при координационном центре правительства

18 декабря 2024, 10:23
Фото: 1MI.
Каждую неделю на штабах при координационном центре Правительства РФ обсуждаются и решаются проблемы, связанные с отраслью обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По информации пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО), в последние недели по итогам работы штабов выявлены еще нерешенные вопросы в этой области, пишет 56orb.ru. В основном они касаются работы региональных операторов и наличия специализированной техники для вывоза ТКО и контейнеров для сбора отходов.

В РЭО отметили, что работа проводится по пяти направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Обеспеченность контейнерами», «Инфраструктура обращения». Участники отрасли, представители различных ведомств, а также РЭО на еженедельных штабах обсуждают и корректируют предложения по улучшению системы обращения с ТКО в режиме реального времени. За последний месяц было выдвинуто много инициатив, которые уже легли в основу новых нормативно-правовых актов.

С 2020 года региональные операторы сталкиваются с ростом затрат на транспортировку ТКО, который превышает инфляцию на 20-30%. На площадке штаба было предложено изменить законодательные нормы тарифного регулирования, чтобы учитывать недополученные расходы операторов, а именно принять во внимание выпадающие расходы региональных операторов в течение ближайшего цикла. В настоящее время разрыв между увеличением расходов и их отражением в тарифах может составлять два года.

Тарифы должны корректироваться на основе информации, размещаемой в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Кроме того, для отслеживания вывоза мусора с контейнерных площадок регионы обязаны настроить видеопотоки с видеокамер наружного наблюдения. В ноябре три региона начали испытывать данную систему в пилотном режиме.

Согласно данным РЭО на октябрь 2024 года, доля твердых коммунальных отходов, направляемых на переработку, составила 54,8%. Доля утилизации и обезвреживания отходов составила 13,7%, тогда как доля захоронения — 83,9%. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024 года в России было построено 286 объектов по обращению с ТКО, из которых 146 предназначены для обработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для захоронения, а 38 являются комплексными объектами. Начал внедряться раздельный сбор отходов (РСО), количество площадок для раздельного накопления увеличилось на 43% и контейнеров — на 68%. При этом 154,8 тысячи контейнеров для РСО были приобретены благодаря мерам государственной поддержки. В стране организовано 200 тысяч площадок для раздельного накопления отходов.

#Общество
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