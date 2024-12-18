Ехал более 100 км/ч: в Омске задержали пьяного водителя, виновного в смертельном ДТП

Posted 18 декабря, 12:18
Published 18 декабря, 12:18
Modified 18 декабря, 12:22
Updated 18 декабря, 12:22
Омские следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое случилось вчера вечером на улице Орджоникидзе. Водитель иномарки обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Полицейские установили, что 26-летний омич с серьезным превышением скорости (около 102 км/ч) ехал по улице Орджоникидзе. В районе дома № 85 он не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. В результате аварии 26-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте от полученных травм.
«Во время перестроения в левый ряд водитель предположительно задел колесом трамвайные рельсы, что и спровоцировало дальнейшее развитие событий», — добавили в полиции.
Кроме того, во время прохождения алкотектора выяснилось, что мужчина был пьян: прибор зафиксировал 0,624 мг/л паров этилового спирта. Сейчас омичу предъявлено обвинение, рассматривается вопрос о заключении под стражу.