Ехал более 100 км/ч: в Омске задержали пьяного водителя, виновного в смертельном ДТП

Полицейские установили, что 26-летний омич с серьезным превышением скорости (около 102 км/ч) ехал по улице Орджоникидзе. В районе дома № 85 он не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. В результате аварии 26-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте от полученных травм.