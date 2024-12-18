«Единая Россия» подвела итоги работы в период осенней сессии

Секретарь генерального совета отметил, что финальный документ оказался сбалансированным и соответствует стратегическим приоритетам развития страны. Около 15 триллионов рублей выделено на реализацию положений народной программы. При этом 161,7 миллиарда рублей было добавлено благодаря поправкам от «Единой России». Эти средства будут направлены на ключевые направления, такие как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки и регионов, инфраструктуры для детского отдыха и спорта, а также на поддержку участников СВО и их семей.