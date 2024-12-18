«Единая Россия» подвела итоги работы в период осенней сессии

Posted 18 декабря, 15:16
Published 18 декабря, 15:16
Modified 18 декабря, 15:18
Updated 18 декабря, 15:18
Он отметил, что в рамках осенней сессии были одобрены предложения о запрете взыскания исполнительского сбора с участников СВО; о присвоении статуса ветерана боевых действий работникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также сотрудникам МЧС, задействованным в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на получение жилья для военных с детьми-инвалидами и ряд других инициатив.
Кроме того, среди приоритетных задач партии была подготовка федерального бюджета.
Секретарь генерального совета отметил, что финальный документ оказался сбалансированным и соответствует стратегическим приоритетам развития страны. Около 15 триллионов рублей выделено на реализацию положений народной программы. При этом 161,7 миллиарда рублей было добавлено благодаря поправкам от «Единой России». Эти средства будут направлены на ключевые направления, такие как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки и регионов, инфраструктуры для детского отдыха и спорта, а также на поддержку участников СВО и их семей.
Помимо этого, он отметил, что в ходе этой сессии было предложено множество законопроектов: о дополнительном отпуске для родителей и супругов раненых участников СВО, о защите прав временных сотрудников и улучшении работы частных агентств занятости.
Всего в осеннюю сессию от фракции «Единая Россия» было представлено 100 законопроектов, из которых 87 стали законами. В частности, одобрено 17 законов по поддержке участников СВО, предложенных партией. Еще 12 законопроектов находятся на стадии рассмотрения. Владимир Якушев подчеркнул, что в следующем году партийцев ожидает не менее напряженная работа.
Также он отметил, что на прошедшем XXII Съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшее время — это продолжение работы по поддержке ветеранов боевых действий и их семей, особенно тех, кто потерял своих родных.
Как информирует ER.RU, Якушев акцентировал внимание на том, что в народной программе был добавлен новый раздел, большинство положений которого связано с улучшением законодательства.
По его словам, ранее глава государства отметил необходимость вовлечения всех партийных структур в реализацию новых национальных проектов. При этом особое внимание уделено участию партии в программе капитального ремонта школ.
«Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — резюмировал Владимир Якушев.