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Posted 18 декабря, 04:43

Published 18 декабря, 04:43

Modified 18 декабря, 04:57

Updated 18 декабря, 04:57

Дороги Омской области обновятся на 85% до 2030 года

До 2030 года в Омской области приведут в порядок 1300 километров до Усть-Ишима

18 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI.

Дороги Омской области обновятся на 85% до 2030 года

Средства на работы будут выделены как из федерального, так и из областного бюджета.

К концу 2027 года в Омской области завершится ремонт дороги «Омск-Тара-Усть-Ишим». Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» вице-губернатор Динар Курманов. По его словам, в регионе в 2023 году была определена так называемая опорная сеть дорог, которая включает более 2100 километров, 700 из них — федеральные трассы, на которые не влияет местная власть. Оставшиеся 1300 километров входят в региональную сеть. Они должны быть приведены в порядок до 2030 года.

Для достижения этой цели Омская область заключила меморандум с генеральным дорожным агентством, согласно которому ремонт и улучшение дорог будут финансироваться как из федерального, так и из регионального бюджета. В рамках этой программы до 2030 года планируется привести в порядок 85% региональной опорной сети.

Кроме того, чиновник поделился информацией о текущем состоянии дорог, ведущих к крупным населенным пунктам региона. Одной из значимых задач является завершение ремонта участка дороги, соединяющего Русскую Поляну и Павлоградский район. Этот участок, длиной около 6 километров, планируется отремонтировать в следующем году. Также завершен ремонт дороги на юг, в сторону Полтавки, протяженностью 146 километров. Работы по восстановлению оставшихся участков, включая дорогу до границы с Казахстаном и Одесского, также продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Омске скоро начнут строить первый платный мост через Омь. Стоимость проекта оценили в 1,6 млрд рублей.

В следующем году начнется строительство платного моста, который свяжет два берега Оми
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Иртыш#Федеральные трассы
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