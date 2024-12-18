До 2030 года в Омской области приведут в порядок 1300 километров до Усть-Ишима

Posted 18 декабря, 04:43
Published 18 декабря, 04:43
Modified 18 декабря, 04:57
Updated 18 декабря, 04:57
К концу 2027 года в Омской области завершится ремонт дороги «Омск-Тара-Усть-Ишим». Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» вице-губернатор Динар Курманов. По его словам, в регионе в 2023 году была определена так называемая опорная сеть дорог, которая включает более 2100 километров, 700 из них — федеральные трассы, на которые не влияет местная власть. Оставшиеся 1300 километров входят в региональную сеть. Они должны быть приведены в порядок до 2030 года.
Для достижения этой цели Омская область заключила меморандум с генеральным дорожным агентством, согласно которому ремонт и улучшение дорог будут финансироваться как из федерального, так и из регионального бюджета. В рамках этой программы до 2030 года планируется привести в порядок 85% региональной опорной сети.
Кроме того, чиновник поделился информацией о текущем состоянии дорог, ведущих к крупным населенным пунктам региона. Одной из значимых задач является завершение ремонта участка дороги, соединяющего Русскую Поляну и Павлоградский район. Этот участок, длиной около 6 километров, планируется отремонтировать в следующем году. Также завершен ремонт дороги на юг, в сторону Полтавки, протяженностью 146 километров. Работы по восстановлению оставшихся участков, включая дорогу до границы с Казахстаном и Одесского, также продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Омске скоро начнут строить первый платный мост через Омь. Стоимость проекта оценили в 1,6 млрд рублей.