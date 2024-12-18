До 2030 года в Омской области приведут в порядок 1300 километров до Усть-Ишима

К концу 2027 года в Омской области завершится ремонт дороги «Омск-Тара-Усть-Ишим». Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» вице-губернатор Динар Курманов. По его словам, в регионе в 2023 году была определена так называемая опорная сеть дорог, которая включает более 2100 километров, 700 из них — федеральные трассы, на которые не влияет местная власть. Оставшиеся 1300 километров входят в региональную сеть. Они должны быть приведены в порядок до 2030 года.