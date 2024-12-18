Баланин: Более 3,5 млн жителей новых регионов России оформили полисы ОМС

Posted 18 декабря, 08:38
Published 18 декабря, 08:38
Modified 18 декабря, 08:38
Updated 18 декабря, 08:38
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, что к настоящему моменту жителям новых российских регионов было оформлено более трех с половиной миллионов электронных полисов ОМС. В общей сложности с момента их введения владельцами полисов только в цифровом виде стали почти 22 млн граждан России, пишет newizv.ru.
Жители новых регионов, получившие полис обязательного медицинского страхования, как и все застрахованные, могут бесплатно получать качественную медицинскую помощь не только на территории проживания, но и в любом регионе страны, включая высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках.
Для оформления полиса ОМС следует обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или подать заявку через портал «Госуслуги».
В декабре этого года Правительство Российской Федерации утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год. В следующем году жители новых регионов продолжат получать бесплатную медицинскую, в том числе высокотехнологичную, помощь в соответствии с условиями базовой программы ОМС. Общий объем средств, которые выделят на эти цели из бюджета ФОМС, составит более 58 млрд рублей.