Баланин: Более 3,5 млн жителей новых регионов России оформили полисы ОМС

В декабре этого года Правительство Российской Федерации утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год. В следующем году жители новых регионов продолжат получать бесплатную медицинскую, в том числе высокотехнологичную, помощь в соответствии с условиями базовой программы ОМС. Общий объем средств, которые выделят на эти цели из бюджета ФОМС, составит более 58 млрд рублей.