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Posted 18 декабря, 16:01

Published 18 декабря, 16:01

Modified 18 декабря, 16:01

Updated 18 декабря, 16:01

Арт-токены от «Атомайз» дают инвесторам права на получение дохода от продажи картин

Арт-токены от «Атомайз» дают инвесторам права на получение дохода от продажи картин

18 декабря 2024, 16:01
Фото: 1MI.
18 декабря Т-Банк и «Атомайз» сообщили о запуске смарт-активов. Это новое направление инструментов инвестирования, базирующееся на технологии блокчейн, передает РБК.

Автоматизация сделок обеспечивается за счет смарт-контрактов, что поможет создавать принципиально новые продукты, не представленные на классическом рынке, — например, арт-токены.

Как пишет rbc.ru, арт-токены наделяют инвесторов цифровыми правами на доход от продажи картин, созданных современными мастерами. За организацию показов и продажу предметов искусства отвечает эмитент, в качестве которого выступает галерея Sistema Gallery.

Напомним, что в прошлом году на платформе «Атомайз» были выпущены арт-токены в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). Компания «Интеррос», руководителем которой является Владимир Потанин», и Государственный Эрмитаж токенизировали произведения школы Рафаэля XVI века. Речь идет о таких полотнах, как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены на эти шедевры обращались на платформе «Атомайз». Стоит отметить, что этот выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на предметы искусства — первый в стране полностью легальный (в соответствии с законом о ЦФА). Первые арт-токены уже проданы, а вырученные средства были вложены в реставрацию полотна Кранаха Старшего «Венера и Амур». Токенизация этого шедевра также запланирована. Средства от реализации проекта будут направлены на реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала императрицы Екатерины II.

По словам руководителя Sistema Gallery Анастасии Волковой, искусство сегодня перестало выполнять роль элемента декора, превратившись в полноценный инвестиционный актив. Благодаря связанным с этой сферой ЦФА для инвесторов открываются новые горизонты.

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