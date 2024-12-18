Арт-токены от «Атомайз» дают инвесторам права на получение дохода от продажи картин

Напомним, что в прошлом году на платформе «Атомайз» были выпущены арт-токены в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). Компания «Интеррос», руководителем которой является Владимир Потанин», и Государственный Эрмитаж токенизировали произведения школы Рафаэля XVI века. Речь идет о таких полотнах, как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены на эти шедевры обращались на платформе «Атомайз». Стоит отметить, что этот выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на предметы искусства — первый в стране полностью легальный (в соответствии с законом о ЦФА). Первые арт-токены уже проданы, а вырученные средства были вложены в реставрацию полотна Кранаха Старшего «Венера и Амур». Токенизация этого шедевра также запланирована. Средства от реализации проекта будут направлены на реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала императрицы Екатерины II.