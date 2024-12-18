Аналитики «Домклик» представили топ-10 регионов по выданной за год ипотеке

Posted 18 декабря, 07:59
Published 18 декабря, 07:59
Modified 18 декабря, 07:59
Updated 18 декабря, 07:59
Хотя данные представлены за неполный год, они демонстрируют четкую тенденцию: ипотечный рынок в Москве остается самым активным и развитым в стране. В уходящем году общий объем жилищных кредитов в столице составил 240,3 миллиарда рублей, что соответствует 11,6% от всех выданных ипотек в России. Об этом пишет newsnn.ru.
На втором и третьем месте находятся Московская область, где было выдано 191,2 миллиарда рублей (9,2% от общего объема по стране), и Санкт-Петербург с 119,8 миллиарда рублей (5,8% от общего объема).
Вслед за российскими мегаполисами в десятке лучших оказались Краснодарский край с показателем 113 миллиардов рублей (5,4%) и Тюменская область с 88,2 миллиарда рублей (4,2% от общего объема ипотечных кредитов в стране).
Также среди лидеров по объему выдач ипотеки находятся Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, доля которых от всего рынка ипотеки колеблется от 3,7% до 2%. В денежном выражении это составляет от 75,8 миллиарда рублей до 42,2 миллиарда рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
Согласно прогнозам на конец года, Сбербанк планирует выдать ипотечных кредитов по всей России на общую сумму 2,6 триллиона рублей.