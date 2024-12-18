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Posted 18 декабря, 07:59

Published 18 декабря, 07:59

Modified 18 декабря, 07:59

Updated 18 декабря, 07:59

Аналитики «Домклик» представили топ-10 регионов по выданной за год ипотеке

Аналитики «Домклик» представили топ-10 регионов по выданной за год ипотеке

18 декабря 2024, 07:59
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года столица России, Москва, ожидаемо занимает первое место в рейтинге регионов по объему выданных ипотечных кредитов. Такие выводы были сделаны экспертами «Домклик», которые проанализировали сделки, совершенные в текущем году через Сбербанк.

Хотя данные представлены за неполный год, они демонстрируют четкую тенденцию: ипотечный рынок в Москве остается самым активным и развитым в стране. В уходящем году общий объем жилищных кредитов в столице составил 240,3 миллиарда рублей, что соответствует 11,6% от всех выданных ипотек в России. Об этом пишет newsnn.ru.

На втором и третьем месте находятся Московская область, где было выдано 191,2 миллиарда рублей (9,2% от общего объема по стране), и Санкт-Петербург с 119,8 миллиарда рублей (5,8% от общего объема).

Вслед за российскими мегаполисами в десятке лучших оказались Краснодарский край с показателем 113 миллиардов рублей (5,4%) и Тюменская область с 88,2 миллиарда рублей (4,2% от общего объема ипотечных кредитов в стране).

Также среди лидеров по объему выдач ипотеки находятся Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, доля которых от всего рынка ипотеки колеблется от 3,7% до 2%. В денежном выражении это составляет от 75,8 миллиарда рублей до 42,2 миллиарда рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

Согласно прогнозам на конец года, Сбербанк планирует выдать ипотечных кредитов по всей России на общую сумму 2,6 триллиона рублей.

#Общество
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