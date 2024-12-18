Аналитики «Домклик» представили топ-10 регионов по выданной за год ипотеке

Хотя данные представлены за неполный год, они демонстрируют четкую тенденцию: ипотечный рынок в Москве остается самым активным и развитым в стране. В уходящем году общий объем жилищных кредитов в столице составил 240,3 миллиарда рублей, что соответствует 11,6% от всех выданных ипотек в России. Об этом пишет newsnn.ru.