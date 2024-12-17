Заммэра Ефимов: В ЮАО Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

В строящихся по программе комплексного развития территорий многофункциональных городских кварталах на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются новые дороги, строятся комфортные жилые дома и необходимые инфраструктурные объекты. В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работы осуществляются в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.