Заммэра Ефимов: В ЮАО Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

Posted 17 декабря, 19:35
Published 17 декабря, 19:35
Modified 17 декабря, 19:35
Updated 17 декабря, 19:35
Соответствующий проект решения уже размещен на официальном сайте московского правительства.
Владимир Ефимов рассказал, что на неэффективно используемом участке, расположенном вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима, будет произведен редевелопмент. На площади 0,83 гектара в рамках программы комплексного развития территорий планируется построить современное жилье. Сумма инвестиций в реорганизацию участка составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. В результате реализации проекта в Даниловском районе появится порядка 80 рабочих мест.
Участок находится недалеко от станции метро «Технопарк» и проспекта Андропова, информирует mos.ru.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проектом предусмотрено возведение на участке 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже жилого комплекса будут работать магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и другие организации. На придомовой территории засеют газоны, оборудуют площадки для занятий спортом и отдыха, построят новые дороги и пешеходные зоны.
В строящихся по программе комплексного развития территорий многофункциональных городских кварталах на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются новые дороги, строятся комфортные жилые дома и необходимые инфраструктурные объекты. В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работы осуществляются в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.