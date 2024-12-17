В Омске собираются в 2 раза поднять тарифы на погребение и рытье могил

Posted 17 декабря, 07:04
Published 17 декабря, 07:04
Modified 17 декабря, 07:06
Updated 17 декабря, 07:06
В Омске планируют поднять тарифы на рытье могил и погребение. Соответствующий проект постановления опубликовали вчера, 16 декабря, на сайте городской администрации. В документе отмечается, что сейчас действуют тарифы, принятые в 2015 году.
Если поправки одобрят, то стоимость услуг вырастет примерно в два раза. Например, рытье могилы размером 2,3×1×1,5 метра подорожает с 7 350 до 13 350 рублей. Публикуем новые тарифы «Комбината специальных услуг»:
Отметим, что в сентябре также подняли стоимость оформления документов погребение, предоставление и доставку гробу, перевозку тела.
Ранее Город55 рассказывал, что проект строительства Западного кладбища в Омске не прошел экспертизу из-за расхождений в смете. документацию подготовила компания «Гидропроект». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2017 году в Санкт-Петербурге.