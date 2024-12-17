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Posted 17 декабря, 08:29

Published 17 декабря, 08:29

Modified 17 декабря, 09:02

Updated 17 декабря, 09:02

В Омске на ряде улиц запретят стоянку авто из-за чемпионата по фигурному катанию

В Омске с 19 декабря из-за соревнований запретят стоянку на ряде улиц: список мест

17 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI.

В Омске на ряде улиц запретят стоянку авто из-за чемпионата по фигурному катанию

Изменения будут действовать с 19 по 22 декабря. В эти дни в Омске будет проходить чемпионат по фигурному катанию.

В четверг, 19 декабря, в Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию (0+). Соревнования продлятся до 22 декабря, на это время в городе изменят организацию движения на нескольких участках.

Временные изменения в схемах организации движения в Омске выглядят следующим образом:

  • В районе парковки гостиницы «50/60» на Щербанева запрещена стоянка транспортных средств;
  • На улице Красногвардейская (участок от Набережной Тухачевского до Певцова) запрещены движение и остановка транспорта;
  • На улице Певцова (участок от Фрунзе до Чапаева) запрещены движение и остановка транспорта;
  • На проезжей части перед академией «Авангард» запрещены остановка и стоянка транспорта;
  • В районе остановки «Телецентр» с проспекта Мира в направлении академии «Авангард» отменили запрет левого поворота.

Омичей просят быть внимательными и следить за знаками, установленными в районе указанных выше улиц.

Напомним, что для омичей в дни проведения чемпионата также пообещали продлить два автобусных маршрута. Автобусы поедут до «G-Drive Арены» по улице Шаронова. А вечерами для болельщиков будут запускать шаттлы.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Автомобиль#Чемпионат#Новости#Запрет#Схема движения#Организация движения
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