В Омске с 19 декабря из-за соревнований запретят стоянку на ряде улиц: список мест

Posted 17 декабря, 08:29
Published 17 декабря, 08:29
Modified 17 декабря, 09:02
Updated 17 декабря, 09:02
В четверг, 19 декабря, в Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию (0+). Соревнования продлятся до 22 декабря, на это время в городе изменят организацию движения на нескольких участках.
Временные изменения в схемах организации движения в Омске выглядят следующим образом:
Омичей просят быть внимательными и следить за знаками, установленными в районе указанных выше улиц.
Напомним, что для омичей в дни проведения чемпионата также пообещали продлить два автобусных маршрута. Автобусы поедут до «G-Drive Арены» по улице Шаронова. А вечерами для болельщиков будут запускать шаттлы.