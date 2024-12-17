Туристический налог собрались ввести в Омске и 5 районах Омской области

Posted 17 декабря, 09:50
Published 17 декабря, 09:50
Modified 17 декабря, 09:52
Updated 17 декабря, 09:52
В Омской области все готово к введению туристического налога. В пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Омской области рассказали, что новый сбор с 1 января будут платить гостиницы в 6 муниципалитетах: это город Омск, а также отдельные поселения в Омском, Любинском, Кормиловском, Крутинском и Муромцевском районах.
«На 2025 год ставка туристического налога в муниципальных образованиях Омской области составит 1% от налоговой базы, — сообщили в УФНС. — Минимальный туристический налог — 100 рублей за сутки проживания гостя. Эту сумму владелец гостиницы заплатит даже в случае, если размер исчисленного по ставке налога окажется меньше».
При этом, если в рамках 1 услуги гостиничный номер сдается сразу нескольким жильцам, размер налога рассчитывают, исходя из стоимости номера, а не из количества клиентов.
Город55 уже писал о том, что ряд категорий туристов освободили от налога. Это инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, дети-спортсмены и взрослые, которые их сопровождают. В дальнейшем ставка налога будет повышаться, по 1% в год, пока не достигнет максимума — 5%.