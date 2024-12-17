Туристический налог собрались ввести в Омске и 5 районах Омской области

Город55 уже писал о том, что ряд категорий туристов освободили от налога. Это инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, дети-спортсмены и взрослые, которые их сопровождают. В дальнейшем ставка налога будет повышаться, по 1% в год, пока не достигнет максимума — 5%.