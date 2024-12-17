«Совсем крыша съехала»: как омичи отреагировали на «закрытие» Любинского проспекта

С лета следующего года Любинский проспект в Омске станет пешеходной зоной по выходным дням. Это решение является частью подготовки города к статусу культурной столицы России в 2026 году. На проспекте планируют организовывать культурные мероприятия, сделав его центром притяжения для жителей и туристов. Однако реакция омичей на эту инициативу оказалась неоднозначной.