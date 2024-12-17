«Совсем крыша съехала»: как омичи отреагировали на «закрытие» Любинского проспекта

Posted 17 декабря, 08:23
Published 17 декабря, 08:23
Modified 17 декабря, 08:56
Updated 17 декабря, 08:56
С лета следующего года Любинский проспект в Омске станет пешеходной зоной по выходным дням. Это решение является частью подготовки города к статусу культурной столицы России в 2026 году. На проспекте планируют организовывать культурные мероприятия, сделав его центром притяжения для жителей и туристов. Однако реакция омичей на эту инициативу оказалась неоднозначной.
Мы собрали мнения жителей города, которые они оставили в соцсетях Города55. Одной из главных тем для критики стало потенциальное осложнение дорожной ситуации в центре Омска.
Один из подписчиков отметил, что пешеходная зона может привести к затруднению движения в центре города, особенно с учетом других проектов:
«Были же планы по ремонту Комсомольского моста. А если еще Любинский сделают пешеходным, то как по центру проезжать?».
На этот вопрос отреагировала омская администрация, подчеркнув, что ремонт моста находится на стадии планирования. В 2025 году будет проведено моделирование транспортной ситуации, чтобы продумать схему дорожного движения и снизить нагрузку на прилегающие магистрали.
Некоторые жители города не понимают, как именно будет использоваться пешеходная зона:
«Ну, идея-то не совсем ясна. Там делать-то что на проезжей части? Ну перекроют и? Я прекрасно по пешеходным дорогам передвигаюсь и не замечал там толп, которые разойтись не могут».
Другие комментаторы посчитали, что закрытие улицы лишь усугубит существующие проблемы с транспортом:
«Совсем крыша съехала, Омск для движения СТАЛ СОВСЕМ НЕПРИГОДНЫМ, а тут еще и дороги блокируют».
Некоторые комментарии звучали с иронией:
«А нет планов в честь этого события достроить метро?».
Несмотря на критику, у идеи нашлись и сторонники. Жители отметили, что по выходным движение на Любинском проспекте не такое интенсивное, и подобные изменения могут оживить центр города:
«А по мне так хорошая новость. По выходным нет такого потока авто. По крайней мере на теплое время года, пока все в отпусках, на дачах, вообще супер, мне кажется. Молодежи будет где разгуляться, если еще и активности какие-нибудь будут. Классно!».
Некоторые предложили обратить внимание на уже существующие пешеходные зоны, например, улицу Чокана Валиханова. Один из пользователей отметил, что на этой улице не хватает культурных мероприятий, несмотря на ее потенциал:
«Улица Чокана Валиханова уже пешеходная, красивая, молодежная. На этой улице нет культурных мероприятий, а можно проводить их не только по выходным, но и в будни».
В ответ омская администрация заверила, что улица уже активно используется для праздничных мероприятий. А в 2025 году департамент культуры вновь задействует эту улицу для других интересных проектов.