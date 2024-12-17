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Posted 17 декабря, 14:26

Published 17 декабря, 14:26

Modified 17 декабря, 14:29

Updated 17 декабря, 14:29

Иллюстрация

Сегодня в Омске: выплаты для студентов с детьми, запрет на парковку и смертельное ДТП

17 декабря 2024, 14:26
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омским студентам хотят выплачивать по 100 тысяч при рождении ребенка

На сайте областного правительства появился проект указа губернатора Омской области о новой мере поддержки для студенческих семей. В документе предлагается выплачивать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка. Деньги сможет получить один из родителей (или единственный родитель), если оба родителя учатся очно.

От сессии к ребенку: омским студентам планируют выплачивать по 100 тысяч рублей
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Новость №2. В Омске на ряде улиц запретят стоянку авто из-за чемпионата России по фигурному катанию

19 декабря в Омске начнется чемпионат России по фигурному катанию (0+). Соревнования продлятся четыре дня, до 22 декабря, на это время в городе изменят организацию движения на нескольких участках. Где нельзя будет оставлять машины — в нашем материале.

В Омске с 19 декабря из-за соревнований запретят стоянку на ряде улиц: список мест
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Новость №3. В жестком ДТП с грузовиком на омской трассе погибла 12-летняя девочка

Сегодня в Омской области случилось жуткое ДТП с погибшим. 61-летний водитель ВАЗ-2106 не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 во время движения по трассе «Марьяновка — Шербакуль». Автомобили столкнулись, удар оказался настолько сильным, что легковушку выбросило в кювет. На месте погибла ее пассажирка — 12-летняя девочка.

Не предоставил преимущество: в аварии на омской трассе погибла 12-летняя девочка
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