Сегодня в Омске: выплаты для студентов с детьми, запрет на парковку и смертельное ДТП

Posted 17 декабря, 14:26
Published 17 декабря, 14:26
Modified 17 декабря, 14:29
Updated 17 декабря, 14:29
Новость №1. Омским студентам хотят выплачивать по 100 тысяч при рождении ребенка
На сайте областного правительства появился проект указа губернатора Омской области о новой мере поддержки для студенческих семей. В документе предлагается выплачивать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка. Деньги сможет получить один из родителей (или единственный родитель), если оба родителя учатся очно.
Новость №2. В Омске на ряде улиц запретят стоянку авто из-за чемпионата России по фигурному катанию
19 декабря в Омске начнется чемпионат России по фигурному катанию (0+). Соревнования продлятся четыре дня, до 22 декабря, на это время в городе изменят организацию движения на нескольких участках. Где нельзя будет оставлять машины — в нашем материале.
Новость №3. В жестком ДТП с грузовиком на омской трассе погибла 12-летняя девочка
Сегодня в Омской области случилось жуткое ДТП с погибшим. 61-летний водитель ВАЗ-2106 не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 во время движения по трассе «Марьяновка — Шербакуль». Автомобили столкнулись, удар оказался настолько сильным, что легковушку выбросило в кювет. На месте погибла ее пассажирка — 12-летняя девочка.