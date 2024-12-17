Ремонт образовательных учреждений проконтролируют депутаты «Единой России»

Posted 17 декабря, 11:08
Published 17 декабря, 11:08
Modified 17 декабря, 11:08
Updated 17 декабря, 11:08
Якушев акцентировал внимание на том, что выполнение этой задачи, поставленной президентом, станет одним из ключевых направлений работы партии в ближайшие годы. Подводя итоги уходящего года, он отметил, что программа в целом реализуется с достаточно хорошими результатами, пишет mkset.ru.
Также он отметил, что за время реализации программы было введено в эксплуатацию 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году планируется построить 98 новых школ, а до конца текущего года ожидается сдача еще 134 объектов.
По утверждению Владимира Якушева, в ряде регионов, включая Адыгею, Ингушетию, Калмыкию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Чечню, а также в Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях завершены работы по капитальному ремонту новых образовательных учреждений. В то же время в 38 субъектах Российской Федерации существует потенциальная угроза задержек в строительстве 77 школ и 7 детских садов.
«Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», — отметил Якушев, добавив, что только профессиональные строители должны выступать заказчиками по капремонту школ.
Он также заверил, что результаты работ по капитальному ремонту и строительству учебных учреждений будут учитываться при подготовке партии «Единая Россия» к предстоящим выборам. Депутаты уже закреплены за всеми объектами.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что совместные усилия «Единой России» и Минпросвещения привели к превышению показателей по созданию новых учебных заведений по всей стране.
Он напомнил, что президентом была поставлена задача построить 1300 школ к концу 2024 года, однако уже введено в эксплуатацию более 1400 объектов. Кроме того, начиная с 2019 года построено 1682 детских сада, что помогло решить вопросы доступности дошкольного образования.
Как сообщает ER.RU, в завершение штаба Владимир Якушев выразил благодарность своим коллегам за проделанную работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы, связанные с президентскими инициативами. Он подчеркнул необходимость контроля подрядчиков, мониторинга их финансового состояния и возникающих проблем, чтобы иметь четкое представление о тех, кто работает на объектах.
«Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», — резюмировал он.