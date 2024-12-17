Ремонт образовательных учреждений проконтролируют депутаты «Единой России»

Как сообщает ER.RU, в завершение штаба Владимир Якушев выразил благодарность своим коллегам за проделанную работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы, связанные с президентскими инициативами. Он подчеркнул необходимость контроля подрядчиков, мониторинга их финансового состояния и возникающих проблем, чтобы иметь четкое представление о тех, кто работает на объектах.