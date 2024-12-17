От сессии к ребенку: омским студентам планируют выплачивать по 100 тысяч рублей

Posted 17 декабря, 02:37
Published 17 декабря, 02:37
Modified 17 декабря, 02:40
Updated 17 декабря, 02:40
На сайте областного правительства появился проект указа губернатора Омской области о новой мере поддержки для студенческих семей. В документе предлагается выплачивать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка.
Кто сможет получить выплату:
Один из родителей (или единственный родитель), если оба родителя учатся очно:
Выплата положена только гражданам РФ, проживающим в Омской области и не имеющим прописки в других регионах.
Выплату не дадут, если:
Условия получения выплаты:
Единственный родитель — это родитель, если:
Как оформить выплату:
Дополнительные условия:
Если заявитель не сможет предоставить все документы самостоятельно, необходимые сведения органы МФЦ получат через межведомственный запрос. Заявление может подать и представитель родителя, предъявив доверенность и свой паспорт.
Если указ примут, выплата будет распространяться на детей, родившихся с 1 января 2025 года.