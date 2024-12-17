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Posted 17 декабря, 02:37

Published 17 декабря, 02:37

Modified 17 декабря, 02:40

Updated 17 декабря, 02:40

Омским студентам хотят выплачивать по 100 тысяч при рождении ребенка

От сессии к ребенку: омским студентам планируют выплачивать по 100 тысяч рублей

17 декабря 2024, 02:37
Фото: 1MI.

Омским студентам хотят выплачивать по 100 тысяч при рождении ребенка

Новая мера поддержки направлена на помощь молодым родителям, которые обучаются очно в вузах или колледжах региона.

На сайте областного правительства появился проект указа губернатора Омской области о новой мере поддержки для студенческих семей. В документе предлагается выплачивать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка.

Кто сможет получить выплату:

Один из родителей (или единственный родитель), если оба родителя учатся очно:

  • В колледжах или техникумах по программам среднего профессионального образования;
  • В вузах Омской области.

Выплата положена только гражданам РФ, проживающим в Омской области и не имеющим прописки в других регионах.

Выплату не дадут, если:

  • Ребенок находится на полном государственном обеспечении;
  • Родители лишены родительских прав или их ограничили.

Условия получения выплаты:

  • Ребенок должен быть гражданином РФ и проживать совместно с родителем;
  • Выплата предоставляется на каждого рожденного ребенка (например, при рождении двойни выплатят по 100 тысяч на каждого).

Единственный родитель — это родитель, если:

  • Сведения о втором родителе отсутствуют в акте о рождении;
  • Второй родитель умер или признан безвестно отсутствующим.

Как оформить выплату:

  1. Обратиться в МФЦ не позднее одного года со дня рождения ребенка;
  2. Подать заявление и предоставить следующие документы:
  • Паспорт заявителя;
  • Документ о регистрации в Омской области;
  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Справку из учебного заведения о том, что родители учатся очно;
  • Документы, подтверждающие совместное проживание ребенка с родителем;
  • Реквизиты банковского счета.

Дополнительные условия:

Если заявитель не сможет предоставить все документы самостоятельно, необходимые сведения органы МФЦ получат через межведомственный запрос. Заявление может подать и представитель родителя, предъявив доверенность и свой паспорт.

Если указ примут, выплата будет распространяться на детей, родившихся с 1 января 2025 года.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#МФЦ#Поддержка студентов#Родительский капитал#Семейная политика
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