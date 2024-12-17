От морозов до нуля: чем удивит погода в Омске на этой неделе

Сохранится переменная облачность. Осадки усилятся: ночью снег будет местами, а днем — уже повсеместно. Также ожидаются метели. Ветер юго-восточный и южный 7-12 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха опустится от -6 до -11 градусов, при прояснении до -16 градусов, а днем будет значительно теплее — от нуля до -5 градусов, местами до -10.