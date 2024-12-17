От морозов до нуля: чем удивит погода в Омске на этой неделе

Posted 17 декабря, 03:23
Published 17 декабря, 03:23
Modified 17 декабря, 03:26
Updated 17 декабря, 03:26
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о неустойчивой погоде. Ожидаются изменения температурного режима, а также снегопады и сильный ветер.
17 декабря (вторник):
Температура воздуха начнет повышаться. В отдельных районах области пройдет небольшой снег и возможны метели. Ветер будет южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 м/с, но в некоторых местах порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -12 градусов, при прояснении похолодает до -17, днем — от -5 до -10 градусов.
18 декабря (среда):
Погода в области останется преимущественно переменной облачности. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами пройдет небольшой снег, возможна метель. Ветер юго-восточный и южный 7-12 м/с, а в отдельных районах порывы усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью -8…-13 градусов, в случае прояснений может опуститься до -18 градусов, днем — от -6 до -11 градусов.
19 декабря (четверг):
Сохранится переменная облачность. Осадки усилятся: ночью снег будет местами, а днем — уже повсеместно. Также ожидаются метели. Ветер юго-восточный и южный 7-12 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха опустится от -6 до -11 градусов, при прояснении до -16 градусов, а днем будет значительно теплее — от нуля до -5 градусов, местами до -10.
20 декабря (пятница):
Последний рабочий день недели принесет сильный снегопад и порывистый ветер до 10 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -6 градусов до нуля. Ожидается ухудшение видимости из-за снега и ветра, что может осложнить дорожную ситуацию.
Отметим, что на протяжении всей недели на дорогах сохраняется гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.