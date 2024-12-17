Омский вице-губернатор Денис Цуканов пытается оспорить свой домашний арест

Заместитель председателя правительства Омской области подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы. Данные об этом появились на официальном портале столичных судов общей юрисдикции. Город55 писал о том, что Басманный суд отправил Цуканова под домашний арест. Теперь чиновник решил оспорить это решение.