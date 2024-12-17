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Posted 17 декабря, 10:31

Published 17 декабря, 10:31

Modified 17 декабря, 11:45

Updated 17 декабря, 11:45

Омский вице-губернатор Денис Цуканов подал из-под домашнего ареста апелляцию

Омский вице-губернатор Денис Цуканов пытается оспорить свой домашний арест

17 декабря 2024, 10:31
Фото: Телеграм-канал Дениса Цуканова.

Омский вице-губернатор Денис Цуканов подал из-под домашнего ареста апелляцию

На данный момент чиновник отстранен от исполнения обязанностей.

Заместитель председателя правительства Омской области подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы. Данные об этом появились на официальном портале столичных судов общей юрисдикции. Город55 писал о том, что Басманный суд отправил Цуканова под домашний арест. Теперь чиновник решил оспорить это решение.

Напомним: Дениса Цуканова обвиняют в «присвоении или растрате» бюджетных денег. Следствие считает, что этот чиновник и Денис Петкун, ставший его преемником в качестве зампреда правительства ДНР, похитили бюджетные ассигнования из бюджета этого региона.

Цуканова отправили под домашний арест на 1 месяц и 30 дней. На время следствия его отстранили от исполнения служебных обязанностей. Министерством цифрового развития Омской области теперь временно руководит первый заместитель министра Максим Макаленко в статусе врио.

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