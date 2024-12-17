Омский вице-губернатор Денис Цуканов пытается оспорить свой домашний арест

Posted 17 декабря, 10:31
Published 17 декабря, 10:31
Modified 17 декабря, 11:45
Updated 17 декабря, 11:45
Заместитель председателя правительства Омской области подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы. Данные об этом появились на официальном портале столичных судов общей юрисдикции. Город55 писал о том, что Басманный суд отправил Цуканова под домашний арест. Теперь чиновник решил оспорить это решение.
Напомним: Дениса Цуканова обвиняют в «присвоении или растрате» бюджетных денег. Следствие считает, что этот чиновник и Денис Петкун, ставший его преемником в качестве зампреда правительства ДНР, похитили бюджетные ассигнования из бюджета этого региона.
Цуканова отправили под домашний арест на 1 месяц и 30 дней. На время следствия его отстранили от исполнения служебных обязанностей. Министерством цифрового развития Омской области теперь временно руководит первый заместитель министра Максим Макаленко в статусе врио.