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Posted 17 декабря, 13:00

Published 17 декабря, 13:00

Modified 17 декабря, 13:39

Updated 17 декабря, 13:39

Иллюстрация

Омские аграрии потеряли 1 млрд рублей из-за переувлажнения почвы в этом году

17 декабря 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
От переувлажнения почвы пострадало более 100 тысяч га посевов.

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, что в этом году аграрии региона потеряли около 1 млрд рублей из-за переувлажнения почвы, пострадали более 100 тысяч га посевов.

«Порядка 1 млрд рублей аграрии недополучили из-за переувлажнения. Где-то посевы вообще вымокли, где-то снизилась урожайность, где-то сельхозкультуры пришлось убрать на корма. Из этой площади порядка 35 тыс. га — застрахованные угодья, их владельцы, которые учли, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, получат компенсации от страховой компании», — передает слова министра ТАСС.

Дрофа также отметил, что в 2024 году область застраховала 1,13 млн га посевных площадей, всего их насчитывалось почти 3 млн га — это лучший показатель в России.

Напомним, что одновременно с этим у аграриев возникли проблемы из-за переизбытка урожая пшеницы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Почва#Новости#Аграрные предприятия#Переувлажнение почвы#Аграрии#Влажность почвы
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