Омские аграрии потеряли 1 млрд рублей из-за переувлажнения почвы в этом году

Posted 17 декабря, 13:00
Published 17 декабря, 13:00
Modified 17 декабря, 13:39
Updated 17 декабря, 13:39
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, что в этом году аграрии региона потеряли около 1 млрд рублей из-за переувлажнения почвы, пострадали более 100 тысяч га посевов.
«Порядка 1 млрд рублей аграрии недополучили из-за переувлажнения. Где-то посевы вообще вымокли, где-то снизилась урожайность, где-то сельхозкультуры пришлось убрать на корма. Из этой площади порядка 35 тыс. га — застрахованные угодья, их владельцы, которые учли, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, получат компенсации от страховой компании», — передает слова министра ТАСС.
Дрофа также отметил, что в 2024 году область застраховала 1,13 млн га посевных площадей, всего их насчитывалось почти 3 млн га — это лучший показатель в России.
Напомним, что одновременно с этим у аграриев возникли проблемы из-за переизбытка урожая пшеницы.