Омичи начали распространять слухи о закрытии онкологического отделения БСМП-2

Posted 17 декабря, 13:21
Published 17 декабря, 13:21
Modified 17 декабря, 13:38
Updated 17 декабря, 13:38
В паблике «Аварийный Омск» омич пожаловался на закрытие отделения химиотерапии в БСМП-2. Он просит подписать петицию, чтобы пациентам не нужно было ездить в другое учреждение.
«В БСМП № 2 закрывают со следующего года отделение, пациентам из Октябрьского округа придется ездить на другой конец города, на Завертяева. Кому не все равно, подпишите петицию пожалуйста», — написал пользователь.
В региональном минздраве успокоили омичей и опровергли слух, жителям Октябрьского округа не придется ездить за услугами на другой конец города. Единственное новшество — переход отделения в подчинение Клинического онкологического диспансера.
«Отделение химиотерапии в БСМП-2 никуда не денется — пациенты будут получать медицинскую помощь на прежнем месте, в прежнем объеме и на тех же условиях. Ездить на ул. Завертяева не потребуется. Отделение перейдет в подчинение Клинического онкологического диспансера, которое возьмет на себя лекарственное обеспечение отделения и соблюдение стандартов оказания онкологической помощи», — объяснили в ведомстве.
Напомним, что недавно омичи пожаловались на нашествие тараканов в БСМП-1. По словам пациентов, насекомые заполонили учреждение, они ползают по вещам и даже кроватям.