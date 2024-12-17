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Posted 17 декабря, 14:11

Published 17 декабря, 14:11

Modified 17 декабря, 14:14

Updated 17 декабря, 14:14

Иллюстрация

Омичам объяснили, как отличить звонок афериста от реального представителя организации

17 декабря 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Такая тема сегодня обсуждалась на пресс-конференции «Внимание, новые способы обмана!».

Сегодня в Омском областном «Доме журналистов» прошла пресс-конференция на тему «Внимание, новые способы обмана!» о дистанционных мошенничествах, связанных с заменой счетчиков. Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Омску Алексей Васильцов, генеральный директор АО «Росводоканал Омск» Павел Козлов и пресс-секретарь «Омскэнерго» Светлана Плотникова рассказали омичам, что делать при сомнительных телефонных звонках.

Алексей Васильцов отметил, что мошенники часто представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и требуют четырехзначный код из смс для доступа к личному кабинету. После этого аферисты пугают собеседников потерей денег и просят перевести средства на «безопасный счет». Такие случаи, добавил майор полиции, происходят ежедневно.

Гендиректор «ОмскВодоканал» рассказал, что омичи обращаются к ним с жалобами на звонки мошенников. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию стоит помнить, что со сроками замены счетчиков можно ознакомиться в паспорте прибора учета, в квитанции или в личном кабинете. Светлана Плотникова также уточнила, что сотрудники «Омскэнерго» не запрашивают у граждан паспортные данные или данные СНИЛС.

Напомним, что недавно мужчина из Омской области отдал «ночной бабочке»-мошеннице больше 80 тысяч рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Дистанционное мошенничество#Мошенническая схема#Интернет-мошенничество
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