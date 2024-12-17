Омичам объяснили, как отличить звонок афериста от реального представителя организации

Гендиректор «ОмскВодоканал» рассказал, что омичи обращаются к ним с жалобами на звонки мошенников. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию стоит помнить, что со сроками замены счетчиков можно ознакомиться в паспорте прибора учета, в квитанции или в личном кабинете. Светлана Плотникова также уточнила, что сотрудники «Омскэнерго» не запрашивают у граждан паспортные данные или данные СНИЛС.