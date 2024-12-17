Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость COVID-19

Posted 17 декабря, 09:24
Published 17 декабря, 09:24
Modified 17 декабря, 09:26
Updated 17 декабря, 09:26
За неделю с 9 по 15 декабря в Омской области выявили 378 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 21 человека, умер — один. Ранее в регионе за на протяжении нескольких месяце подряд не было скончавшихся от коронавирусной инфекции. Для сравнения, неделей ранее, со 2 по 8 декабря, было выявлено 369 случаев.
Отметим, что всего по Сибирскому федеральному округу по количеству заболевших продолжает лидировать Кемеровская область. За неделю там выявили 910 новых случаев. Всего в стране госпитализировали 2906 человек, умерли — 48.
Ранее Городу55 в Роспотребнадзоре рассказывали, что в 2024 году в Омской области эпидемическая ситуация характеризовалась как благополучная. Показатель заболеваемости за 11 месяцев 2024 года составил 26291,3 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетнего показателя. А чем за этот год чаще всего болели омичи, читайте в нашем материале.