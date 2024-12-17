Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость COVID-19

Ранее Городу55 в Роспотребнадзоре рассказывали, что в 2024 году в Омской области эпидемическая ситуация характеризовалась как благополучная. Показатель заболеваемости за 11 месяцев 2024 года составил 26291,3 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетнего показателя. А чем за этот год чаще всего болели омичи, читайте в нашем материале.