Не предоставил преимущество: в аварии на омской трассе погибла 12-летняя девочка

Сегодня днем в Омской области случилось ДТП с погибшим ребенком. На месте работали правоохранители и предварительно установили, что проезжая по 41 километру трассы «Марьяновка — Шербакуль» 61-летний водитель ВАЗ-2106 не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 и врезался в него.