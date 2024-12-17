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Posted 17 декабря, 11:50

Published 17 декабря, 11:50

Modified 17 декабря, 12:08

Updated 17 декабря, 12:08

В жестком ДТП с грузовиком на омской трассе погибла 12-летняя девочка

Не предоставил преимущество: в аварии на омской трассе погибла 12-летняя девочка

17 декабря 2024, 11:50
Фото: Прокуратура Омской области.

В жестком ДТП с грузовиком на омской трассе погибла 12-летняя девочка

Водителя автомобиля с различными травмами доставили в больницу.

Сегодня днем в Омской области случилось ДТП с погибшим ребенком. На месте работали правоохранители и предварительно установили, что проезжая по 41 километру трассы «Марьяновка — Шербакуль» 61-летний водитель ВАЗ-2106 не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 и врезался в него.

Удар оказался настолько сильным, что легковушку выбросило в кювет. На месте погибла ее пассажирка — 12-летняя девочка, а водителя доставили в больницу с различными травмами.

Фото: Омская полиция

По факту аварии уже возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ), за его расследованием будет следить прокуратура Шербакульского района.

Ранее стало известно, что экс-майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП.

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