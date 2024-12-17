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Posted 17 декабря, 10:28

Published 17 декабря, 10:28

Modified 17 декабря, 10:30

Updated 17 декабря, 10:30

На фото первый слева

Нарушены сроки: омский министр Шнипко получил представление от прокуратуры

17 декабря 2024, 10:28
Фото: Телеграм-канал Владимира Шнипко. На фото первый слева

Прокуратура внесла представление омскому министру Шнипко из-за сорванных сроков

Вовремя в регионе не успели построить объекты водоснабжения в Черлакском и Большереченском районах.

У прокуратуры Омской области возникли вопросы к реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе. Во время проверки сотрудники ведомства установили, что подрядчики в 2024 году не успели в обозначенные сроки построить объекты водоснабжения в Большереченском и Черлакском районах. Работы проводились в рамках регионального проекта «Чистая вода». Не все гладко было и со строительством водопроводов в селах Морозовка и Андреевка Омского района. Компании отставали от графиков работ.

Прокуратура стала инициатором возбуждения нескольких уголовных дел — руководителей подрядных организаций из-за хищения свыше 1,5 млн рублей при реконструкции водопровода в поселке Черлак, а также в отношении должностных лиц органов местного самоуправления из-за оплаты невыполненных работ и работ, которые выполнили с нарушением сроков. В итоге ущерб составил больше 18,2 млн рублей.

По мнению прокуратуры, региональное министерство энергетики и ЖКХ не уделяло должного внимания указанным фактам и не принимало мер для предупреждения и предотвращения нарушений. В итоге руководитель минэнерго Владимир Шнипко получил от зампрокурора Омской области представление. По его результатам в регионе взяли на контроль работы в селах Морозовка, Андреевка и Шипицыно, а также благоустройство 41 общественного пространства.

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#Юлия Истомина#ЖКХ#Омск#Благоустройство#Омская область#Прокуратура#Новости#Большереченский район#Владимир Шнипко#Черлакский район#Минэнерго Омской области#Надзор#Жилье и городская среда#Чистая вода
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