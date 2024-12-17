Нарушены сроки: омский министр Шнипко получил представление от прокуратуры

У прокуратуры Омской области возникли вопросы к реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе. Во время проверки сотрудники ведомства установили, что подрядчики в 2024 году не успели в обозначенные сроки построить объекты водоснабжения в Большереченском и Черлакском районах. Работы проводились в рамках регионального проекта «Чистая вода». Не все гладко было и со строительством водопроводов в селах Морозовка и Андреевка Омского района. Компании отставали от графиков работ.