Нарушены сроки: омский министр Шнипко получил представление от прокуратуры

Posted 17 декабря, 10:28
Published 17 декабря, 10:28
Modified 17 декабря, 10:30
Updated 17 декабря, 10:30
У прокуратуры Омской области возникли вопросы к реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе. Во время проверки сотрудники ведомства установили, что подрядчики в 2024 году не успели в обозначенные сроки построить объекты водоснабжения в Большереченском и Черлакском районах. Работы проводились в рамках регионального проекта «Чистая вода». Не все гладко было и со строительством водопроводов в селах Морозовка и Андреевка Омского района. Компании отставали от графиков работ.
Прокуратура стала инициатором возбуждения нескольких уголовных дел — руководителей подрядных организаций из-за хищения свыше 1,5 млн рублей при реконструкции водопровода в поселке Черлак, а также в отношении должностных лиц органов местного самоуправления из-за оплаты невыполненных работ и работ, которые выполнили с нарушением сроков. В итоге ущерб составил больше 18,2 млн рублей.
По мнению прокуратуры, региональное министерство энергетики и ЖКХ не уделяло должного внимания указанным фактам и не принимало мер для предупреждения и предотвращения нарушений. В итоге руководитель минэнерго Владимир Шнипко получил от зампрокурора Омской области представление. По его результатам в регионе взяли на контроль работы в селах Морозовка, Андреевка и Шипицыно, а также благоустройство 41 общественного пространства.