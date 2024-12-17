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Posted 17 декабря, 03:53

Published 17 декабря, 03:53

Modified 17 декабря, 04:14

Updated 17 декабря, 04:14

В Омске все-таки введут реверсивное движение на мосту у Телецентра

Меняют правила: в Омске одобрили проект реверсивного движения на мосту у Телецентра

17 декабря 2024, 03:53
Фото: gorod55.ru.

В Омске все-таки введут реверсивное движение на мосту у Телецентра

На мосту им. 60-летия ВЛКСМ будут введены изменения, которые значительно улучшат движение. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Проект введения реверсивного движения на мосту у Телецентра получил официальное одобрение. Работы по его подготовке уже начались, ведется закупка необходимого оборудования. Как сообщили «Вестям Омск» в департаменте транспорта мэрии, в ближайшее время будут запущены изменения, которые направлены на улучшение дорожной ситуации.

На данный момент на мосту функционируют два светофора: один для автомобилей, движущихся со стороны СибАДИ, и второй — со стороны Заозерной. Для улучшения ситуации были перенастроены 24 светофора в разных частях города. Департамент транспорта продолжает анализировать трафик и количество машин, а также рассматривает возможность корректировки времени фаз светофоров в зависимости от потока машин.

Ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Омской области Наталья Бобылева отметила, что хотя реверсивное движение немного улучшит ситуацию на Левом берегу, он не станет «полноценно свободным». Основной поток транспорта в Омске в ближайшее время будет двигаться через этот участок, особенно в связи с увеличением числа новогодних мероприятий, что в свою очередь приведет к еще большему затору. Водителям предстоит подготовиться к этому.

Напомним, что в субботу в Омске был установлен светофор на подъезде к мосту у Телецентра. А во время прямой линии губернатор Омской области сообщил, что реверсивное движение на мосту может быть введено уже до конца этого года.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Пробки#Омск#Светофор#Новости#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Телецентр#Новогодние мероприятия
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