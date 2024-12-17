Меняют правила: в Омске одобрили проект реверсивного движения на мосту у Телецентра

Ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Омской области Наталья Бобылева отметила, что хотя реверсивное движение немного улучшит ситуацию на Левом берегу, он не станет «полноценно свободным». Основной поток транспорта в Омске в ближайшее время будет двигаться через этот участок, особенно в связи с увеличением числа новогодних мероприятий, что в свою очередь приведет к еще большему затору. Водителям предстоит подготовиться к этому.