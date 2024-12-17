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Posted 17 декабря, 11:30

Published 17 декабря, 11:30

Modified 17 декабря, 11:30

Updated 17 декабря, 11:30

Холодно и солнечно: каким будет лето-2025 в Омске

Холодно и солнечно: каким будет лето-2025 в Омске

17 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI.
Но чего ждать жителям региона в 2025 году: готовится к аномальной жаре или держать наготове обогреватели? Подробности — в материале Города55.

Синоптики обещают, что грядущее лето будет достаточно холодным, но солнечным. Сезон-2025 может быть менее теплым, чем лето в 2024 году.

Какая погода будет в июне

По данным сервиса «Ну и погода», в июне 2025 года в Омске будет не слишком жарко. В среднем температура воздуха будет в пределах +17… +23 градусов, лишь изредка будет повышаться до +25… +28 градусов. Также, по предварительному прогнозу синоптиков, много дней будут пасмурными и дождливыми.

Фото: «Ну и погода»

Какая погода будет в июле

По данным специалистов сервиса «Wisemeteo», в начале месяца ожидается теплая, влажная погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +28 градусов. Осадков в средине сезона будет много, основная масса их выпадет в районе 8-10, 15-17, 23–24 июля.

Фото: «Wisemeteo»

Какая погода будет в августе

Прогноз на август 2025 менее благоприятный. Осадки в этом месяце будут обильными. По прогнозу синоптиков, средняя температура будет в пределах +20… +23 градусов.

Фото: «Wisemeteo»

Приметы о погоде летом

  • Много снега в январе — частые дожди в июле;
  • Если январь холодный, то в июле будет жарко;
  • Если зима морозная, лето будет жаркое;
  • Морозы на последней неделе января — к холодному лету;
  • Поздняя весна предвещает жаркое лето;
  • Если на Новый год тепло и идет снег, значит лето будет теплое;
  • Частые туманы в феврале — к дождливому лету;
  • Февраль холодный — август жаркий;
  • Зима теплая, значит лето будет холодным.
На январских праздниках в Омске прогнозируют потепление до +1 и дождь
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Прогноз погоды#Температура#Дождь#Осадки#Дожди#Жара#Природа#Июль#Синоптики#Август#Июнь
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