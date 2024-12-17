Холодно и солнечно: каким будет лето-2025 в Омске

Posted 17 декабря, 11:30
Published 17 декабря, 11:30
Modified 17 декабря, 11:30
Updated 17 декабря, 11:30
Синоптики обещают, что грядущее лето будет достаточно холодным, но солнечным. Сезон-2025 может быть менее теплым, чем лето в 2024 году.
По данным сервиса «Ну и погода», в июне 2025 года в Омске будет не слишком жарко. В среднем температура воздуха будет в пределах +17… +23 градусов, лишь изредка будет повышаться до +25… +28 градусов. Также, по предварительному прогнозу синоптиков, много дней будут пасмурными и дождливыми.
По данным специалистов сервиса «Wisemeteo», в начале месяца ожидается теплая, влажная погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +28 градусов. Осадков в средине сезона будет много, основная масса их выпадет в районе 8-10, 15-17, 23–24 июля.
Прогноз на август 2025 менее благоприятный. Осадки в этом месяце будут обильными. По прогнозу синоптиков, средняя температура будет в пределах +20… +23 градусов.