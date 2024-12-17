Холодно и солнечно: каким будет лето-2025 в Омске

По данным сервиса «Ну и погода», в июне 2025 года в Омске будет не слишком жарко. В среднем температура воздуха будет в пределах +17… +23 градусов, лишь изредка будет повышаться до +25… +28 градусов. Также, по предварительному прогнозу синоптиков, много дней будут пасмурными и дождливыми.