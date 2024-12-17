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Posted 17 декабря, 14:11

Published 17 декабря, 14:11

Modified 17 декабря, 14:11

Updated 17 декабря, 14:11

Ефимов: В Москве для строительства производств выделили свыше 25 га земли

Ефимов: В Москве для строительства производств выделили свыше 25 га земли

17 декабря 2024, 14:11
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что правительство столицы предложило инвесторам восемь земельных участков для строительства производственных объектов по символической арендной плате — один рубль в год.

Эти территории расположены на юго-востоке города.

Ефимов отметил, что с марта 2022 года инвесторы могут арендовать земельные участки для создания промышленных объектов за минимальную сумму — один рубль в год, сообщает mos.ru. На данный момент выделено свыше 25 гектаров земли в таких районах, как Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино, на которых планируется построить объекты общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Ожидается, что инвестиции в эти проекты могут достигнуть 20 миллиардов рублей, что позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест.

Юго-восточная часть города станет местом, где развернется комплекс для предприятий легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Также в планах инвесторов строительство современных предприятий для производства станков и строительных материалов.

Правительство Москвы активно содействует местным производителям по поручению Сергея Собянина. Для организации станкостроительного производства вблизи индустриального парка «Руднево» выделен участок площадью более 10 гектаров с льготными условиями аренды, а также предоставлен инвестиционный кредит. Открытие нового завода создаст около 1,1 тысячи рабочих мест, а само предприятие станет якорным производителем отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности.

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в районе «Руднево» будет организовано предприятие, занимающееся производством товаров для дома и сада.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в начале этого года было подписано несколько соглашений с инвесторами на аренду пяти земельных участков общей площадью более 22 гектаров. Эти участки расположены на юго-востоке Москвы и предназначены для создания производственных мощностей, суммарная площадь которых составит почти 244 тысячи квадратных метров. Договоры аренды заключены на пять лет, при этом льготная ставка составляет всего один рубль в год.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что в рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков для строительства новых производственных объектов по символической цене — всего один рубль в год.

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