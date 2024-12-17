Ефимов: В Москве для строительства производств выделили свыше 25 га земли

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в начале этого года было подписано несколько соглашений с инвесторами на аренду пяти земельных участков общей площадью более 22 гектаров. Эти участки расположены на юго-востоке Москвы и предназначены для создания производственных мощностей, суммарная площадь которых составит почти 244 тысячи квадратных метров. Договоры аренды заключены на пять лет, при этом льготная ставка составляет всего один рубль в год.