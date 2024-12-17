Десятки коров погибли в огне на омской ферме

Posted 17 декабря, 06:19
Published 17 декабря, 06:19
Modified 17 декабря, 06:21
Updated 17 декабря, 06:21
В региональном МЧС рассказали о пожаре, произошедшем накануне на ферме в деревне Барсуковка Любинского района. Тушением пожара занимались семь человек от МЧС и две единицы спецтехники.
Огнем были обхвачены трактор и постройки на площади 180 кв. м. В результате пожара не удалось спасти 37 коров. Крупный рогатый скот погиб.
Дознавателям МЧС предстоит установить точную причину пожара. Всего же 16 декабря в регионе произошло девять пожаров. Горели в минувшие сутки автомобиль на Орджоникидзе и гараж в Нефтяниках в Омске, заброшка в Павлоградском районе, частный дом в поселке Красный Яр.