Десятки коров погибли в огне на омской ферме

Дознавателям МЧС предстоит установить точную причину пожара. Всего же 16 декабря в регионе произошло девять пожаров. Горели в минувшие сутки автомобиль на Орджоникидзе и гараж в Нефтяниках в Омске, заброшка в Павлоградском районе, частный дом в поселке Красный Яр.