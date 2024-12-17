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Posted 17 декабря, 06:19

Published 17 декабря, 06:19

Modified 17 декабря, 06:21

Updated 17 декабря, 06:21

Десятки коров погибли в огне на омской ферме

Десятки коров погибли в огне на омской ферме

17 декабря 2024, 06:19
Фото: 1MI.
Ферма, на которой случился пожар, находится на территории Любинского района.

В региональном МЧС рассказали о пожаре, произошедшем накануне на ферме в деревне Барсуковка Любинского района. Тушением пожара занимались семь человек от МЧС и две единицы спецтехники.

Огнем были обхвачены трактор и постройки на площади 180 кв. м. В результате пожара не удалось спасти 37 коров. Крупный рогатый скот погиб.

Дознавателям МЧС предстоит установить точную причину пожара. Всего же 16 декабря в регионе произошло девять пожаров. Горели в минувшие сутки автомобиль на Орджоникидзе и гараж в Нефтяниках в Омске, заброшка в Павлоградском районе, частный дом в поселке Красный Яр.

Появились кадры жуткого пожара с двумя погибшими в омском гараже
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Любинский район#Корова#Ферма
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