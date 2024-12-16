В вечерний час-пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Сложная дорожная ситуация сложилась и на Левом берегу, заторы сковали улицы Конева, 70 лет Октября и 3-ю Енисейскую, пробки образовались на подъезде у мосту им. 60-летия ВЛКСМ — на Лукашевича. Традиционными стали и заторы со стороны Нефтяников, где в бордовый цвет на картах окрашены проспект Мира улица Заозерная.