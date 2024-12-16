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Posted 16 декабря, 13:04

Published 16 декабря, 13:04

Modified 16 декабря, 13:07

Updated 16 декабря, 13:07

В вечерний час-пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

В вечерний час-пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

16 декабря 2024, 13:04
Фото: 1MI.
Больше всего от заторов страдают центральные магистрали и городок Нефтяников.

Вечером понедельника на омских дорогах снова возникли километровые пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках сегодня заторы достигают 8 баллов, больше всего от них страдают центральные магистрали и городок Нефтяников.

В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена и Интернациональную. Из-за пробок в районе остановки «Сибзавод» «встал» Красный Путь. Также проблемы с движением возникли на Кемеровской, Думской и Маршала Жукова.

Сложная дорожная ситуация сложилась и на Левом берегу, заторы сковали улицы Конева, 70 лет Октября и 3-ю Енисейскую, пробки образовались на подъезде у мосту им. 60-летия ВЛКСМ — на Лукашевича. Традиционными стали и заторы со стороны Нефтяников, где в бордовый цвет на картах окрашены проспект Мира улица Заозерная.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, что вчера из-за сильного ветра в Омской области запретили пассажироперевозки сразу по участкам двух трасс — «Тюмень — Омск» и «Иртыш»

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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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