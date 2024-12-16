В вечерний час-пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Posted 16 декабря, 13:04
Published 16 декабря, 13:04
Modified 16 декабря, 13:07
Updated 16 декабря, 13:07
Вечером понедельника на омских дорогах снова возникли километровые пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках сегодня заторы достигают 8 баллов, больше всего от них страдают центральные магистрали и городок Нефтяников.
В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена и Интернациональную. Из-за пробок в районе остановки «Сибзавод» «встал» Красный Путь. Также проблемы с движением возникли на Кемеровской, Думской и Маршала Жукова.
Сложная дорожная ситуация сложилась и на Левом берегу, заторы сковали улицы Конева, 70 лет Октября и 3-ю Енисейскую, пробки образовались на подъезде у мосту им. 60-летия ВЛКСМ — на Лукашевича. Традиционными стали и заторы со стороны Нефтяников, где в бордовый цвет на картах окрашены проспект Мира улица Заозерная.
Напомним, что вчера из-за сильного ветра в Омской области запретили пассажироперевозки сразу по участкам двух трасс — «Тюмень — Омск» и «Иртыш»