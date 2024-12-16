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Posted 16 декабря, 06:43

Published 16 декабря, 06:43

Modified 16 декабря, 06:45

Updated 16 декабря, 06:45

В Омске на 11-й Ремесленной планируют сдать дом, который не могли построить 15 лет

В Омске на 11-й Ремесленной планируют сдать дом, который не могли построить 15 лет

16 декабря 2024, 06:43
Фото: Минстрой Омской области.
Здание прекратили строить в 2009 году после банкротства застройщика. Свои квартиры ждут 52 дольщика.

В Омске планируют ввести в эксплуатацию долгострой на 11-й Ремесленной, сообщили 16 декабря в региональном минстрое. В доме ждут квартиры 52 дольщика.

В здании десять этажей и 59 квартир. Дом находится в реестре проблемных объектов.

«Строительно-монтажные работы на доме были возобновлены осенью 2022 года после конкурсной процедуры, в которой была выбрана подрядная организация ООО „ГК „Энергосистемы“. Финансировал работы федеральный Фонд развития территорий», — сообщили в минстрое.

По данным Rusprofile, ГК «Энергосистемы» зарегистрирована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Руководителем является Артем Кузуб.

Фото: Минстрой Омской области

Отметим, что возведение дома прекратили в 2009 году после банкротства застройщика. На объекте был готов каркас девяти этажей. В таком виде здание стояло до 2022 года.

Ранее Город55 сообщал, что стоимость работ по достройке дома оценили в 190 млн рублей.

После стольких лет. На 14-летнем долгострое в Омске начались работы
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#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Строительство#Детская площадка#Дольщики#Многоквартирный дом#Электроподстанция#Инженерные коммуникации
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