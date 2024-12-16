В Омске на 11-й Ремесленной планируют сдать дом, который не могли построить 15 лет

Posted 16 декабря, 06:43
Published 16 декабря, 06:43
Modified 16 декабря, 06:45
Updated 16 декабря, 06:45
В Омске планируют ввести в эксплуатацию долгострой на 11-й Ремесленной, сообщили 16 декабря в региональном минстрое. В доме ждут квартиры 52 дольщика.
В здании десять этажей и 59 квартир. Дом находится в реестре проблемных объектов.
«Строительно-монтажные работы на доме были возобновлены осенью 2022 года после конкурсной процедуры, в которой была выбрана подрядная организация ООО „ГК „Энергосистемы“. Финансировал работы федеральный Фонд развития территорий», — сообщили в минстрое.
По данным Rusprofile, ГК «Энергосистемы» зарегистрирована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Руководителем является Артем Кузуб.
Отметим, что возведение дома прекратили в 2009 году после банкротства застройщика. На объекте был готов каркас девяти этажей. В таком виде здание стояло до 2022 года.
Ранее Город55 сообщал, что стоимость работ по достройке дома оценили в 190 млн рублей.