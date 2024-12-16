В Омске 27 аварийных домов рискуют внезапно обрушиться

В настоящий момент в Омске к аварийным относятся 237 домов, и лишь 58 из них включены в региональную программу по переселению. По последней в городе до сих пор не успели выполнить этап расселения 2022 года. Всему виной — проблемы со строительством многоэтажки на 6-й Станционной, где сменился подрядчик и перенеслись сроки работ.