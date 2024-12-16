В Омске 27 аварийных домов рискуют внезапно обрушиться

Posted 16 декабря, 11:38
Published 16 декабря, 11:38
Modified 16 декабря, 11:40
Updated 16 декабря, 11:40
В прокуратуре Омской области во время сегодняшней итоговой пресс-конференции рассказали, как обстоят дела с расселением аварийного жилья в городе. В ведомстве признались, что пытаются «сделать так, чтобы не пострадали люди».
В настоящий момент в Омске к аварийным относятся 237 домов, и лишь 58 из них включены в региональную программу по переселению. По последней в городе до сих пор не успели выполнить этап расселения 2022 года. Всему виной — проблемы со строительством многоэтажки на 6-й Станционной, где сменился подрядчик и перенеслись сроки работ.
179 домов получили статус аварийных уже после 1 января 2017 года. На расселение их жильцов нужно около 10,5 млрд рублей. Но пока в городском бюджете не предусмотрено финансирование на эти цели. И даже ввиду отсутствия средств в бюджете, администрация должна расселять и предоставлять омичам жилье взамен аварийного.
«Нами выявлялись факты, когда дома не расселяются даже в сроки, установленные самим муниципалитетом», — отметили в прокуратуре.
Только за 2023 год сотрудники прокуратуры побывали с обследованиями почти в 200 многоквартирных домах, находившихся в аварийном или предаварийном состоянии. 27 аварийным домам грозит внезапное обрушение, поэтому прокурорами были поданы иски о незамедлительном расселении жилья. В статусе рассмотрения находятся 4 иска, а 23 — уже удовлетворены.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об общежитии на Молодогвардейской, которым заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Жильцы жалуются на отсутствие отопления и трещины в здании.