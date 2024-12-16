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Posted 16 декабря, 11:15

Published 16 декабря, 11:15

Modified 16 декабря, 11:17

Updated 16 декабря, 11:17

ТК «Мега»

В «Культурной столице» закроют «Дом культуры»

16 декабря 2024, 11:15
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. ТК «Мега»
Общественное пространство в омской «Меге» престанет работать с 25 декабря.

В омской «Меге» закроют некоммерческий проект «Дом культуры». Об этом сообщили в официальном паблике.

«Друзья, у нас важное сообщение: в ближайшее время „Мега Омск“ не планирует развивать некоммерческий проект „Дома культуры Меги“, последний день работы ДК —
25 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

«Дом культуры» располагается на месте бывшего ресторана «Икеи». Там проходили лекции, мастер-классы, выставки и прочие мероприятия. Теперь в этой локации появится арена виртуальной реальности.

Подписчики паблика «Дома культуры» пошутили в комментариях, что новость о закрытии ДК появилась как раз в тот день, когда Омск официально получил звание «Культурная столица года — 2026».

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#Евгений Игишев#Омск#Проект#Сотрудничество#Дом культуры
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