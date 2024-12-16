В «Культурной столице» закроют «Дом культуры»

Posted 16 декабря, 11:15
Published 16 декабря, 11:15
Modified 16 декабря, 11:17
Updated 16 декабря, 11:17
В омской «Меге» закроют некоммерческий проект «Дом культуры». Об этом сообщили в официальном паблике.
«Друзья, у нас важное сообщение: в ближайшее время „Мега Омск“ не планирует развивать некоммерческий проект „Дома культуры Меги“, последний день работы ДК —
25 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
«Дом культуры» располагается на месте бывшего ресторана «Икеи». Там проходили лекции, мастер-классы, выставки и прочие мероприятия. Теперь в этой локации появится арена виртуальной реальности.
Подписчики паблика «Дома культуры» пошутили в комментариях, что новость о закрытии ДК появилась как раз в тот день, когда Омск официально получил звание «Культурная столица года — 2026».