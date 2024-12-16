«Точно вас удивим»: Омск станет культурным центром России в 2026 году

Posted 16 декабря, 03:00
Published 16 декабря, 03:00
Modified 16 декабря, 03:45
Updated 16 декабря, 03:45
Омск удостоен почетного звания «Культурная столица года — 2026», официально закрепив за собой статус одного из ведущих культурных центров России. На церемонии награждения город представил губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с супругой и дочерью.
В своем выступлении глава региона пригласил всех россиян посетить Омск в 2026 году, пообещав удивить гостей.
«Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Точно вас удивим нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим», — отметил Виталий Хоценко во время награждения.
Город славится множеством культурных объектов, среди которых 4 концертных зала, 10 театров, 32 кинотеатра, 42 музея, 800 библиотек и 1000 домов культуры.
В номинации «Народное голосование» победителем стал город Владимир, за который проголосовало большинство пользователей платформы «Госуслуги». С прошлого года конкурс получил федеральный масштаб, и теперь статус «Культурной столицы» присуждается ежегодно. Победителями прошлого года стали сразу два города — Нижний Новгород и Грозный.
Напомним, что народное голосование за звание «Культурная столица России — 2026» проходило на платформе «Госуслуги» и завершилось в начале декабря. Омск занял второе место, набрав 166 056 голосов. Лидером стал Владимир, который получил 171 606 голосов, а третье место досталось Владивостоку с результатом 150 042 голоса.