«Точно вас удивим»: Омск станет культурным центром России в 2026 году

В номинации «Народное голосование» победителем стал город Владимир, за который проголосовало большинство пользователей платформы «Госуслуги». С прошлого года конкурс получил федеральный масштаб, и теперь статус «Культурной столицы» присуждается ежегодно. Победителями прошлого года стали сразу два города — Нижний Новгород и Грозный.