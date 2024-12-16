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Posted 16 декабря, 03:00

Published 16 декабря, 03:00

Modified 16 декабря, 03:45

Updated 16 декабря, 03:45

Омск все-таки получил звание «Культурная столица года — 2026»

«Точно вас удивим»: Омск станет культурным центром России в 2026 году

16 декабря 2024, 03:00
Фото: Сообщество ВКонтакте «Культурная столица года».

Омск все-таки получил звание «Культурная столица года — 2026»

Омск официально получил звание «Культурная столица года — 2026», став признанным центром культурной жизни России.

Омск удостоен почетного звания «Культурная столица года — 2026», официально закрепив за собой статус одного из ведущих культурных центров России. На церемонии награждения город представил губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с супругой и дочерью.

В своем выступлении глава региона пригласил всех россиян посетить Омск в 2026 году, пообещав удивить гостей.

«Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Точно вас удивим нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим», — отметил Виталий Хоценко во время награждения.

Город славится множеством культурных объектов, среди которых 4 концертных зала, 10 театров, 32 кинотеатра, 42 музея, 800 библиотек и 1000 домов культуры.

В номинации «Народное голосование» победителем стал город Владимир, за который проголосовало большинство пользователей платформы «Госуслуги». С прошлого года конкурс получил федеральный масштаб, и теперь статус «Культурной столицы» присуждается ежегодно. Победителями прошлого года стали сразу два города — Нижний Новгород и Грозный.

Напомним, что народное голосование за звание «Культурная столица России — 2026» проходило на платформе «Госуслуги» и завершилось в начале декабря. Омск занял второе место, набрав 166 056 голосов. Лидером стал Владимир, который получил 171 606 голосов, а третье место досталось Владивостоку с результатом 150 042 голоса.

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#Диана Рязанцева#Культура#Омск#Омская область#Театры#Губернатор#Мероприятия#Новости#Библиотеки#Награждение#Города
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