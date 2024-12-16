gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 04:33

Published 16 декабря, 04:33

Modified 16 декабря, 05:32

Updated 16 декабря, 05:32

Бастрыкин взял под контроль расследование дела омского долгостроя на Перелета

Теперь под контролем: долгострой на Перелета в Омске привлек внимание Бастрыкина

16 декабря 2024, 04:33
Фото: gorod55.ru.

Бастрыкин взял под контроль расследование дела омского долгостроя на Перелета

Дом начали строить еще в 2014 году, но сроки сдачи постоянно переносились.

По данным информационного центра СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела по нарушению прав дольщиков в Омске. Проблема касается строительства многоквартирного дома на улице Перелета.

В 2015 году омичи заключили договор с ООО «Красноярская промышленная компания» на покупку жилья в строящемся доме. Завершение строительства планировалось на 2016 год, но застройщик не выполнил свои обязательства, а в 2020 году компания обанкротилась. Позже обязанность достроить дом была передана другой компании — ООО «Дорстрой», однако работы так и не начались. Обманутые дольщики неоднократно обращались за помощью, но их просьбы остались без ответа. Отметим, что дом начали строить еще в 2014 году, но сроки сдачи постоянно переносились.

Следственный комитет Омской области расследует уголовное дело по данному факту. Этот вопрос теперь находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Напомним, что проблема с этим домом привлекла внимание и в октябре этого года. Тогда вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета. Региональный Госстройнадзор выявил нарушения на стройплощадке, где объект был готов только наполовину. В результате было выдано повторное предписание подрядчику, а также возбуждено административное дело.

Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Нарушения#Строительство#Уголовное дело#Застройщик#Жилье#Дольщики#Новости#Александр Бастрыкин#СК России#Административное дело#Госстройнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика