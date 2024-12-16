Теперь под контролем: долгострой на Перелета в Омске привлек внимание Бастрыкина

В 2015 году омичи заключили договор с ООО «Красноярская промышленная компания» на покупку жилья в строящемся доме. Завершение строительства планировалось на 2016 год, но застройщик не выполнил свои обязательства, а в 2020 году компания обанкротилась. Позже обязанность достроить дом была передана другой компании — ООО «Дорстрой», однако работы так и не начались. Обманутые дольщики неоднократно обращались за помощью, но их просьбы остались без ответа. Отметим, что дом начали строить еще в 2014 году, но сроки сдачи постоянно переносились.