Теперь под контролем: долгострой на Перелета в Омске привлек внимание Бастрыкина

Posted 16 декабря, 04:33
Published 16 декабря, 04:33
Modified 16 декабря, 05:32
Updated 16 декабря, 05:32
По данным информационного центра СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела по нарушению прав дольщиков в Омске. Проблема касается строительства многоквартирного дома на улице Перелета.
В 2015 году омичи заключили договор с ООО «Красноярская промышленная компания» на покупку жилья в строящемся доме. Завершение строительства планировалось на 2016 год, но застройщик не выполнил свои обязательства, а в 2020 году компания обанкротилась. Позже обязанность достроить дом была передана другой компании — ООО «Дорстрой», однако работы так и не начались. Обманутые дольщики неоднократно обращались за помощью, но их просьбы остались без ответа. Отметим, что дом начали строить еще в 2014 году, но сроки сдачи постоянно переносились.
Следственный комитет Омской области расследует уголовное дело по данному факту. Этот вопрос теперь находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Напомним, что проблема с этим домом привлекла внимание и в октябре этого года. Тогда вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета. Региональный Госстройнадзор выявил нарушения на стройплощадке, где объект был готов только наполовину. В результате было выдано повторное предписание подрядчику, а также возбуждено административное дело.