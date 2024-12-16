Шаг к новому статусу: Любинский проспект в Омске снова хотят сделать пешеходным

Posted 16 декабря, 06:22
Published 16 декабря, 06:22
Modified 16 декабря, 06:25
Updated 16 декабря, 06:25
С лета следующего года Любинский проспект в Омске будет закрываться для транспорта по выходным дням. Этот проект стал частью планов по превращению города в культурную столицу России 2026 года.
Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом на церемонии в Москве, где подводились итоги онлайн-голосования за «Культурную столицу России». Омск стал победителем этого конкурса, и Хоценко отметил, что в рамках новой инициативы на Любинском проспекте будут организованы уличные представления театров.
Стоит напомнить, что идея о превращении Любинского проспекта в пешеходную зону обсуждалась еще несколько лет назад. В 2016 году местные жители предлагали мэру и губернатору создать на этом участке настоящий бульвар для отдыха горожан и гостей Омска.
А летом 2017 года мэрия перекрывала проспект по субботам и воскресеньям, позволяя людям гулять по улице, посещать скверы и наслаждаться культурными мероприятиями до конца сентября.
Теперь, спустя несколько лет, омские власти снова решили реализовать эту идею. Уже летом Любинский проспект станет пешеходной зоной по выходным, а в будущем там будут проходить культурные события, превращая его в центр притяжения для горожан и туристов.