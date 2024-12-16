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Posted 16 декабря, 06:22

Published 16 декабря, 06:22

Modified 16 декабря, 06:25

Updated 16 декабря, 06:25

Любинский проспект в Омске станет пешеходным по выходным с лета 2025 года

Шаг к новому статусу: Любинский проспект в Омске снова хотят сделать пешеходным

16 декабря 2024, 06:22
Фото: 1MI.

Любинский проспект в Омске станет пешеходным по выходным с лета 2025 года

Эта инициатива, объявленная губернатором Виталием Хоценко, станет частью подготовки города к статусу культурной столицы России 2026 года.

С лета следующего года Любинский проспект в Омске будет закрываться для транспорта по выходным дням. Этот проект стал частью планов по превращению города в культурную столицу России 2026 года.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом на церемонии в Москве, где подводились итоги онлайн-голосования за «Культурную столицу России». Омск стал победителем этого конкурса, и Хоценко отметил, что в рамках новой инициативы на Любинском проспекте будут организованы уличные представления театров.

Стоит напомнить, что идея о превращении Любинского проспекта в пешеходную зону обсуждалась еще несколько лет назад. В 2016 году местные жители предлагали мэру и губернатору создать на этом участке настоящий бульвар для отдыха горожан и гостей Омска.

А летом 2017 года мэрия перекрывала проспект по субботам и воскресеньям, позволяя людям гулять по улице, посещать скверы и наслаждаться культурными мероприятиями до конца сентября.

Теперь, спустя несколько лет, омские власти снова решили реализовать эту идею. Уже летом Любинский проспект станет пешеходной зоной по выходным, а в будущем там будут проходить культурные события, превращая его в центр притяжения для горожан и туристов.

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#Диана Рязанцева#Культура#Любинский проспект#Омск#Театры#Городская среда
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