Sentiss запустила проект по сохранению зрения «Жизнь в эпоху гаджетов»

Posted 16 декабря, 07:05
Published 16 декабря, 07:05
Modified 16 декабря, 07:05
Updated 16 декабря, 07:05
В рамках этой инициативы создаются обучающие видеоматериалы, разъясняющие, как сохранить здоровье глаз при постоянном взаимодействии с электронными гаджетами. Авторы видео обращают внимание на актуальность проблемы зрения прежде всего у детей и подростков, пишут newizv.ru.
Согласно данным от Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году у 12% детей в возрасте от 0 до 14 лет в России были выявлены различные нарушения зрения, а это 3,2 миллиона человек. Среди подростков от 15 до 17 лет ситуация более сложная — уже около 23% страдают заболеваниями глаз. Примерно четверть выпускников школ сталкиваются с ухудшением зрения.
Генеральный директор Sentiss Елена Платонова подчеркнула, что информированность и своевременные визиты к офтальмологу повышают вероятность успешного лечения глазных заболеваний. Кроме того, современные технологии и методы диагностики позволяют выявлять проблемы на ранней стадии. Также, по словам Платоновой, существуют профилактические меры, включая упражнения для глаз, а телемедицина делает консультации со специалистами более доступными.
Важно, что проблема актуальна и для пожилого населения. По данным Минздрава, в России 1,4 миллиона человек страдают глаукомой, а ещё около 500 тысяч могут быть носителями этого заболевания, не подозревая об этом.
Помимо этого, зрение может ухудшаться из-за других заболеваний. Дмитрий Майчук, руководитель отдела терапевтической офтальмологии в МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова, указал, что хламидийный конъюнктивит может свидетельствовать о наличии системного заболевания.
Галина Чернакова, офтальмолог и заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ им. С. П. Боткина, отметила, что скрытые стоматологические проблемы, такие как пульпит и периодонтит, способны провоцировать заболевания глаз.