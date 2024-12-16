Sentiss запустила проект по сохранению зрения «Жизнь в эпоху гаджетов»

Согласно данным от Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году у 12% детей в возрасте от 0 до 14 лет в России были выявлены различные нарушения зрения, а это 3,2 миллиона человек. Среди подростков от 15 до 17 лет ситуация более сложная — уже около 23% страдают заболеваниями глаз. Примерно четверть выпускников школ сталкиваются с ухудшением зрения.