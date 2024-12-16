Пришла смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин на два месяца

Бешенство — опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое можно только предотвратить. Средств лечения не существует. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, говорится на сайте Роспотребнадзора.