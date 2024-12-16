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Posted 16 декабря, 09:08

Published 16 декабря, 09:08

Modified 16 декабря, 09:10

Updated 16 декабря, 09:10

Иллюстрация

Пришла смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин на два месяца

16 декабря 2024, 09:08
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омской области на два месяца ввели карантин из-за смертельной инфекции

Ограничения из-за бешенства будут действовать в Таврическом районе до 11 февраля.

В Таврическом районе Омской области до 11 февраля ввели карантин из-за бешенства. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

Очаг заражения нашли в деревне Зеленое поле на улице Садовая. На время карантина там запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Бешенство — опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое можно только предотвратить. Средств лечения не существует. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в минздраве сообщили нашему изданию, что с начала года в Омской области не было случаев заражения человека бешенством.

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#Евгений Игишев#Здоровье#Карантин#Бешенство#Ограничения#Таврический район#Вирус бешенства
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