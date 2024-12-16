Потанин: Санкции и ставка замедляют рост экономики, но в бизнес необходимо инвестиро

По словам предпринимателя, на макроэкономическую стабильность сильно влияют курс национальной валюты и санкционное давление. Но на этом проблематика российской экономики на заканчивается. Владимир Олегович обратил внимание на трудности с доступом к технологиям и оборудованию, а это существенно снижает скорость инвестиционных процессов. Потанин считает, что импортозамещение не решит эту проблему на 100%, поэтому Россия была и остается полноправной участницей мировых процессов разделения труда.