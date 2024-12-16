Потанин: Санкции и ставка замедляют рост экономики, но в бизнес необходимо инвестиро

Posted 16 декабря, 06:13
Published 16 декабря, 06:13
Modified 16 декабря, 06:13
Updated 16 декабря, 06:13
По словам предпринимателя, на макроэкономическую стабильность сильно влияют курс национальной валюты и санкционное давление. Но на этом проблематика российской экономики на заканчивается. Владимир Олегович обратил внимание на трудности с доступом к технологиям и оборудованию, а это существенно снижает скорость инвестиционных процессов. Потанин считает, что импортозамещение не решит эту проблему на 100%, поэтому Россия была и остается полноправной участницей мировых процессов разделения труда.
Глава «Норникеля», несмотря на все вызовы, призвал бизнес продолжать осуществлять инвестиции, делать это «терпеливо», посредством «правильных рыночных инструментов», которыми еще придется «научиться пользоваться».
«Норникель», по его словам, несмотря на корректировку инвестиционной программы, намерен развивать стратегию умеренного роста, укрепляя связи с китайскими партнерами и расширяя производство внутри страны.
«Помимо производства за рубежом мы развиваем производство в России. Например, мы не только сохраняем объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличиваем его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, мы смогли получить поддержку», — рассказал Владимир Олегович.
Он подчеркнул, что в рамках господдержки компания выполнила основные задачи — сохранение налоговой базы, рабочих мест и компетенций.
По-прежнему приоритетом для «Норникеля» остается выполнение экологических обязательств. Так, на Надеждинском металлургическом заводе продолжается реализация программы по снижению выбросов диоксида серы, а проект «Чистый воздух» в Норильске уже дал ощутимые результаты.
Владимир Потанин отметил, что трудный период для страны преодолевается в значительной мере благодаря успешной работе бизнеса, который проявил себя как эффективный партнер государства в решении экономических и социальных задач.