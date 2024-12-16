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Posted 16 декабря, 10:01

Published 16 декабря, 10:01

Modified 16 декабря, 10:03

Updated 16 декабря, 10:03

49-летний стрелок-санитар из Омской области погиб, освобождая село в зоне СВО

«Положил свою жизнь в бою»: в зоне СВО погиб 49-летний санитар из Омской области

16 декабря 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney.

49-летний стрелок-санитар из Омской области погиб, освобождая село в зоне СВО

Мужчина погиб 22 ноября при выполнении боевых задач, он участвовал в освобождении села Лысовка на территории ДНР.

В Москаленском районе простились с 49-летним сержантом, уроженцем Марьяновского района Александром Лисаевым. Мужчина погиб 22 ноября 2024 года, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции: он освобождал село Лысовка на территории ДНР. О гибели бойца рассказали в Москаленском местном отделении «Единой России».

«Исполняя воинский долг, наш земляк проявил себя как настоящий защитник Отечества», — говорится в сообщении местного отделения партии.

Известно, что Лисаев ушел добровольцем на СВО в ноябре 2022 года. Служил он стрелком-санитаром отделения (захвата) взвода штурмовой роты. У погибшего за проявленные в боях мужество и отвагу есть госнаграда — медаль от президента России «За отвагу». За спиной мужчины также было участие в 1995 году в Первой Чеченской войне.

«Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушел человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — добавили в некрологе.

На прощании побывал глава Москаленского района Александр Ряполов, представители полисовета местного отделения партии «Единая Россия» и Сибирского Казачьего войска.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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