«Положил свою жизнь в бою»: в зоне СВО погиб 49-летний санитар из Омской области

Posted 16 декабря, 10:01
Published 16 декабря, 10:01
Modified 16 декабря, 10:03
Updated 16 декабря, 10:03
В Москаленском районе простились с 49-летним сержантом, уроженцем Марьяновского района Александром Лисаевым. Мужчина погиб 22 ноября 2024 года, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции: он освобождал село Лысовка на территории ДНР. О гибели бойца рассказали в Москаленском местном отделении «Единой России».
«Исполняя воинский долг, наш земляк проявил себя как настоящий защитник Отечества», — говорится в сообщении местного отделения партии.
Известно, что Лисаев ушел добровольцем на СВО в ноябре 2022 года. Служил он стрелком-санитаром отделения (захвата) взвода штурмовой роты. У погибшего за проявленные в боях мужество и отвагу есть госнаграда — медаль от президента России «За отвагу». За спиной мужчины также было участие в 1995 году в Первой Чеченской войне.
«Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушел человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — добавили в некрологе.
На прощании побывал глава Москаленского района Александр Ряполов, представители полисовета местного отделения партии «Единая Россия» и Сибирского Казачьего войска.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.