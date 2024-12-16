«Положил свою жизнь в бою»: в зоне СВО погиб 49-летний санитар из Омской области

Известно, что Лисаев ушел добровольцем на СВО в ноябре 2022 года. Служил он стрелком-санитаром отделения (захвата) взвода штурмовой роты. У погибшего за проявленные в боях мужество и отвагу есть госнаграда — медаль от президента России «За отвагу». За спиной мужчины также было участие в 1995 году в Первой Чеченской войне.