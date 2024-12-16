«По человечески переживаю»: заместитель министра Цуканова высказался о его аресте

Posted 16 декабря, 14:01
Published 16 декабря, 14:01
Modified 16 декабря, 14:42
Updated 16 декабря, 14:42
Исполняющий обязанности министра цифрового развития Омской области Максим Макаленко рассказал, как узнал о задержании вице-губернатора Дениса Цуканова и как планирует замещать его на посту и. о. главы минцифры.
«Не хотелось бы это комментировать, но чисто по-человечески конечно переживаю. Получилось так, что я ушел в отпуск 12 числа и в этот момент отсутствовал на работе. Сегодня у меня еще последний день отпуска, завтра приступаю к плотной работе в министерстве», — передает слова Макаленко NGS55.RU.
Максим Макаленко планирует продолжить дело Цуканова и провести модернизацию почтовых отделений, а также цифровизацию отдаленных населенных пунктов региона.
«Начало положено, теперь надо всех этих результатов достичь. Одним из самых сложных вопросов является состояние отделений почтовой связи, а также обеспечение интернетом населенных пунктов с населением до 100 человек. Вопрос по перерегистрации „Почты России“ поднят, решений пока нет. Сейчас Омская область по многим показателям по состоянию отделений почты России вырвалась вперед. Идет модернизация отделений, подвижки здесь есть», — добавил он.
Напомним, что Цуканова задержали в Омске 12 декабря, после чего его отправили в столицу, где за дело взялся Басманный районный суд Москвы. Чиновник обвиняется в присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).