«По человечески переживаю»: заместитель министра Цуканова высказался о его аресте

Напомним, что Цуканова задержали в Омске 12 декабря, после чего его отправили в столицу, где за дело взялся Басманный районный суд Москвы. Чиновник обвиняется в присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).