Омичи ждут три года. Когда в культурной столице откроют ТЮЗ

Напомним, первоначально работы должны были завершить в сентябре 2023 года, но подрядчик нашел недостатки в проектной документации. Срок окончания работ неоднократно переносился. Сначала было объявлено, что они завершатся до 31 августа 2024 года, затем ремонт продлили до 20 декабря 2024 года. Помимо переносов, стоимость ремонта увеличилась до 792 млн рублей. В начале стоимость контракта составляла 432,6 млн рублей.