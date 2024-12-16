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Posted 16 декабря, 07:23

Published 16 декабря, 07:23

Modified 16 декабря, 07:37

Updated 16 декабря, 07:37

В омском минкульте объяснили, почему ТЮЗ снова не сдали вовремя

Омичи ждут три года. Когда в культурной столице откроют ТЮЗ

16 декабря 2024, 07:23
Фото: gorod55.ru.

В омском минкульте объяснили, почему ТЮЗ снова не сдали вовремя

Открытие после длительного капремонта произойдет не раньше 2025 года.

В минкульте Омской области Городу55 сообщили о новых сроках сдачи ТЮЗа. Из-за того, что работы ведутся крайне медленно, подрядчик — ООО «Стройцентр-Иркутск» — не завершит ремонт к концу 2024 года. Поэтому открытие ТЮЗа запланировано на 2025 год, но конкретные даты в ведомстве пока озвучить не могут.

«В целях улучшения качественных характеристик объекта, а также в связи с необходимостью выполнения дополнительных объемов и видов работ, которые нельзя было предусмотреть при заключении контракта, в настоящее время ведется работа по корректировке проектной документации на капитальный ремонт Омского ТЮЗа. После получения положительного заключения экспертизы проектной документации работы по капитальному ремонту театра будут завершены», — рассказали Городу55 в минкульте.

Добавим, что недавно министру культуры Омской области Юрию Трофимову внесли представление, а директора ТЮЗа Михаила Мальцева привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжит следить за выполнением национальных проектов.

Напомним, первоначально работы должны были завершить в сентябре 2023 года, но подрядчик нашел недостатки в проектной документации. Срок окончания работ неоднократно переносился. Сначала было объявлено, что они завершатся до 31 августа 2024 года, затем ремонт продлили до 20 декабря 2024 года. Помимо переносов, стоимость ремонта увеличилась до 792 млн рублей. В начале стоимость контракта составляла 432,6 млн рублей.

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#Ольга Скворцова#Ремонт#ТЮЗ#Омск#Строительство#Капитальный ремонт#Подрядчик#Министерство культуры#Проектная документация
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