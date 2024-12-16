Омичи рассказали, что в центре города топит территорию вокруг колледжа культуры

Posted 16 декабря, 05:48
Published 16 декабря, 05:48
Modified 16 декабря, 06:15
Updated 16 декабря, 06:15
Жители Центрального округа Омска сообщили о коммунальной аварии на улицу Звездова. Со слов местных, проблему не могут устранить уже несколько недель.
«От трех недель до месяца деньги населения разливаются во все стороны, река приличным напором в две стороны течет и не замерзает. Все потом учтут в тарифе. Уже и трапы положили и лентой обтягивали. А устранять то когда-то будете?» — спросил пользователь Вконтакте в паблике «Аварийный Омск».
Отметим, что рядом с затопленной территорией находится Омский колледж культуры и искусств.
В «Тепловой компании» дали комментарий по ситуации.
«По адресу Звездова, 95 запланировано проведение работ на текущей неделе. Решение этого вопроса требует времени, вернемся с ответом не позднее 25 декабря», — рассказали в организации.
Об этой аварии читатели Города55 рассказывали еще в первой половине ноября.