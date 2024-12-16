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Posted 16 декабря, 06:58

Published 16 декабря, 06:58

Modified 16 декабря, 07:10

Updated 16 декабря, 07:10

Стало известно, какие авиарейсы открыты из Омска 31 декабря

Новый год начинается с рейса: сколько стоят билеты из Омска 31 декабря

16 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.

Стало известно, какие авиарейсы открыты из Омска 31 декабря

Улететь из Омска 31 декабря все еще реально. Город55 собрал актуальные цены на авиабилеты.

Почему бы не начать Новый год с приключений и смены обстановки? Вместо предновогодней суеты можно встретить 31 декабря на борту самолета, отправившись в путешествие, которое запомнится надолго. Мы собрали для вас актуальные направления с вылетом из Омска, на которые еще остались билеты.

Куда можно улететь из Омска 31 декабря

  • Москва — от 9 446 рублей;
  • Санкт-Петербург — от 12 020 рублей;
  • Сочи — от 15 083 рублей;
  • Новосибирск — от 5 152 рублей;
  • Сургут — от 6 603 рублей;
  • Салехард — от 9 844 рублей.

Для тех, кто мечтает о тепле и пляжах

  • Пхукет (Таиланд) — прямой рейс обойдется в 179 931 рубль, с пересадкой — от 42 729 рублей;
  • Хургада (Египет) — прямой рейс за 103 191 рубль, с пересадкой — от 35 420 рублей.

Отметим, что цены указаны в одну сторону и актуальны на момент публикации.

Если Новый год хочется встретить под пальмами, на берегу моря или в уютных европейских городах, выбирайте билет и планируйте необычное начало праздников.

Напомним, ранее Город55 подробно писал о том, сколько стоит поездка из Омска в Москву, Питер и Сочи на новогодние каникулы.

Москва, Питер, Сочи: сколько стоит поездка из Омска на новогодние каникулы
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#Диана Рязанцева#Сочи#Омск#Праздники#Новосибирск#Новый год#Москва#Санкт-Петербург#Авиабилеты#Таиланд#Египет#Путешествия#Сургут#Пляжи
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