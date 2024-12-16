Новый год начинается с рейса: сколько стоят билеты из Омска 31 декабря

Posted 16 декабря, 06:58
Published 16 декабря, 06:58
Modified 16 декабря, 07:10
Updated 16 декабря, 07:10
Почему бы не начать Новый год с приключений и смены обстановки? Вместо предновогодней суеты можно встретить 31 декабря на борту самолета, отправившись в путешествие, которое запомнится надолго. Мы собрали для вас актуальные направления с вылетом из Омска, на которые еще остались билеты.
Куда можно улететь из Омска 31 декабря
Для тех, кто мечтает о тепле и пляжах
Отметим, что цены указаны в одну сторону и актуальны на момент публикации.
Если Новый год хочется встретить под пальмами, на берегу моря или в уютных европейских городах, выбирайте билет и планируйте необычное начало праздников.
Напомним, ранее Город55 подробно писал о том, сколько стоит поездка из Омска в Москву, Питер и Сочи на новогодние каникулы.