Новый год начинается с рейса: сколько стоят билеты из Омска 31 декабря

Почему бы не начать Новый год с приключений и смены обстановки? Вместо предновогодней суеты можно встретить 31 декабря на борту самолета, отправившись в путешествие, которое запомнится надолго. Мы собрали для вас актуальные направления с вылетом из Омска, на которые еще остались билеты.