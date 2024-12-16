На январских праздниках в Омске прогнозируют потепление до +1 и дождь

Posted 16 декабря, 09:10
Published 16 декабря, 09:10
Modified 16 декабря, 09:12
Updated 16 декабря, 09:12
По предварительным прогнозам синоптиков, в Омскую область придет потепление. Так, по данным «Яндекс. Погода», с 3 января температура воздуха поднимется до 0… -1 градуса. Такая погода продержится до 6 января, также в эти дни обещают дождь.
Подобный прогноз представили и специалисты сервиса «Ну и погода». По их предварительной информации, столбик термометра днем может подняться даже до +1 градуса.
Что касается погоды в преддверии Нового года и в ночь с 31 декабря на 1 января. Метеорологи прогнозируют вполне комфортную температуру — будет в пределах -10… -14 градусов.