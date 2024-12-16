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Posted 16 декабря, 09:10

Published 16 декабря, 09:10

Modified 16 декабря, 09:12

Updated 16 декабря, 09:12

На январских праздниках в Омске прогнозируют потепление до +1 и дождь

На январских праздниках в Омске прогнозируют потепление до +1 и дождь

16 декабря 2024, 09:10
Фото: 1MI.
Рассказываем о погоде в праздичные дни.

По предварительным прогнозам синоптиков, в Омскую область придет потепление. Так, по данным «Яндекс. Погода», с 3 января температура воздуха поднимется до 0… -1 градуса. Такая погода продержится до 6 января, также в эти дни обещают дождь.

Фото: «Яндекс. Погода»

Подобный прогноз представили и специалисты сервиса «Ну и погода». По их предварительной информации, столбик термометра днем может подняться даже до +1 градуса.

Фото: «Ну и погода»

Что касается погоды в преддверии Нового года и в ночь с 31 декабря на 1 января. Метеорологи прогнозируют вполне комфортную температуру — будет в пределах -10… -14 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Праздники#Новый год#Температура#Дождь#Прогноз#Синоптики#Январь
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