На омских оборонных заводах открыли почти 900 вакансий. Сколько платят рабочим

Posted 16 декабря, 07:21
Published 16 декабря, 07:21
Modified 16 декабря, 07:23
Updated 16 декабря, 07:23
На омских оборонных предприятиях по состоянию на 16 декабря открыто 856 вакансий. Такие данные Городу55 предоставили в кадровом центре «Работа России». На заводы требуются как рабочие, так и инженеры.
В кадровом центре рассказали об уровне зарплат: инженер-технолог — от 40 000 до 70 000 рублей, оператор станков с ЧПУ — от 58 000 рублей, фрезеровщик — от 58 000 рублей, шлифовщик — от 76 000 рублей, слесарь — от 67 000 до 88 000 рублей, монтажник радиоэлектронной аппаратуры — от 80 000 до 100 000 рублей, токарь — от 59 000 до 85 000 рублей.
Предприятия готовы взять на работу, в том числе, соискателей без опыта и обучить на месте. Например, на «Омсктрансмаш» ищут кузнеца-штамповщика.
«Обучение — 44 дня. На период обучения стипендия составит 30000 рублей, после присвоения разряда зарплата от 50000 рублей», — говорится в описании вакансии.
Также в кадровом центре рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в омском ОПК. На завод имени П. И. Баранова требуется главный металлург с зарплатой от 165 000 рублей. На завод имени А. С. Попова ищут инженеров-программистов. Им обещают платить от 100 000 до 170 000 рублей. На «ОДК-Сатурн» открыта вакансия для начальника механосборочного цеха с зарплатой от 200 000 рублей.
Отметим, что в пятницу, 20 декабря, в кадровом центре по адресу улица Тарская, 11 пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. С соискателями готовы будут пообщаться представители «Омсктрансмаша», завода имени П. И. Баранова, завода имени А. С. Попова, ОНИИП, ПАО «Сатурн», «ОДК-Сатурн», ОМКБ, ЦКБ «Автоматика» и других предприятий.
Ранее Город55 рассказывал, что в ноябре 2024 года в Омской области было открыто 17 тысяч вакансий. При этом наибольший спрос наблюдается на работников в сферах строительства, производства, транспорта и логистики.