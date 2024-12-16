На омских оборонных заводах открыли почти 900 вакансий. Сколько платят рабочим

Также в кадровом центре рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в омском ОПК. На завод имени П. И. Баранова требуется главный металлург с зарплатой от 165 000 рублей. На завод имени А. С. Попова ищут инженеров-программистов. Им обещают платить от 100 000 до 170 000 рублей. На «ОДК-Сатурн» открыта вакансия для начальника механосборочного цеха с зарплатой от 200 000 рублей.