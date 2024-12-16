На этой неделе на омичей обрушится новая неприятность

Posted 16 декабря, 08:16
Published 16 декабря, 08:16
Modified 16 декабря, 08:18
Updated 16 декабря, 08:18
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали неутешительный прогноз для всех метеозависимых людей. На этой рабочей неделе жителей Омской области снова ждет неспокойный день.
Так, по данным ученых, уже во вторник, 17 декабря, на регион обрушится магнитная буря. Ее действие начнется после 15:00 и продлится до самого вечера.
В этот день метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.