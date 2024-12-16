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Posted 16 декабря, 08:16

Published 16 декабря, 08:16

Modified 16 декабря, 08:18

Updated 16 декабря, 08:18

На этой неделе на омичей обрушится новая неприятность

На этой неделе на омичей обрушится новая неприятность

16 декабря 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney.
Ее влияние жители региона почувствуют уже во вторник.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали неутешительный прогноз для всех метеозависимых людей. На этой рабочей неделе жителей Омской области снова ждет неспокойный день.

Так, по данным ученых, уже во вторник, 17 декабря, на регион обрушится магнитная буря. Ее действие начнется после 15:00 и продлится до самого вечера.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФЛаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В этот день метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.

Метель и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни
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#Ольга Скворцова#Омск#Астрономия#Непогода#Прогноз#ИКИ#ИСЗФ
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