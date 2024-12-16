На бывшего техдиректора ТГК-11 завели «уголовку» за злоупотребление полномочиями

На бывшего заместителя генерального директора АО «ТГК-11» Владимира Соскова завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. В прокуратуре Омской области рассказали, что Сосков попал под статью еще 1 ноября, но информацию об этом опубликовали сегодня, 16 декабря. Техническому директору может грозить до 4 лет лишения свободы.