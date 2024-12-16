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Posted 16 декабря, 11:47

Published 16 декабря, 11:47

Modified 16 декабря, 11:49

Updated 16 декабря, 11:49

На бывшего техдиректора ТГК-11 завели «уголовку» за злоупотребление полномочиями

На бывшего техдиректора ТГК-11 завели «уголовку» за злоупотребление полномочиями

16 декабря 2024, 11:47
Фото: gorod55.ru.
Дело связано с авариями на ТЭЦ-5, из-за которых сотни омских домов остались без тепла во время аномальных морозов.

На бывшего заместителя генерального директора АО «ТГК-11» Владимира Соскова завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. В прокуратуре Омской области рассказали, что Сосков попал под статью еще 1 ноября, но информацию об этом опубликовали сегодня, 16 декабря. Техническому директору может грозить до 4 лет лишения свободы.

Дело связано с проблемами на ТЭЦ-5. Напомним, прошлой зимой из-за аварий на объекте, сотни домов в Омске остались без отопления в аномальные морозы. В прокуратуре считают, что оборудование не было отремонтировано должным образом.

«Несмотря на перечисление должностными лицами АО „ТГК-11“ в 2023 году в адрес организаций, осуществляющих ремонт и контроль металла котельного оборудования свыше 1,2 млрд рублей, аварии на котельной ТЭЦ-5 произошли вследствие невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что в 2022–2023 годах на котлах произошло 10 аварий из-за коррозийного износа и сварных дефектов.

Ранее в ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5.

В ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5
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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#ТГК-11#ТЭЦ-5
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