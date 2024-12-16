Медведев на съезде ЕР: качество агитационно-пропагандистской работы нужно повысить

Posted 16 декабря, 07:14
Published 16 декабря, 07:14
Modified 16 декабря, 07:16
Updated 16 декабря, 07:16
Президент России Владимир Путин, выступая на открытии пленарного заседания съезда, отметил роль ЕР как лидера, который работает в интересах РФ, в том числе в контексте поддержки участников СВО и фронтовиков. Об этом сообщает mkset.ru.
В числе ключевых направлений в предстоящей работе ЕР — системная поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. 13 новых положений уже включены в народную программу — они направлены на медицинскую реабилитацию, профессиональную переподготовку и на социальную адаптацию участников СВО.
«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции „Единая Россия“ оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул важность воспитания надежных и профессиональных кадров, и в этой связи региональное развитие получит федеральный проект «Время героев». Герои России, участвующие в СВО, вошли в генеральный и в высший советы партии.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что в народную программу вошло 39 новых положений — они охватывают благоустройство городов, строительство школ, социальные меры, а также поддержку материнства. В настоящее время в народной программе насчитывается 389 положений. Медведев дал поручение по подготовке к публичному отчету по народной программе и по завершению ее реализации в 2025 году.
Также председатель партии подчеркнул, что ЕР уже начала готовиться к выборам, которые пройдут в 2026 году. Он отметил необходимость повышения качества агитационно-пропагандистской работы, подготовки партийных спикеров, которым предстоит работать с избирателями напрямую, выступать перед разными аудиториями, в том числе перед зрелыми людьми, молодежью.
Владимир Якушев, который был избран на должность секретаря генерального совета партии на этом съезде, обозначил в качестве основополагающих задачи, поставленные президентом России.
«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей», — подчеркнул он.
Следующий год в России объявлен Годом муниципального депутата. ЕР продолжит укрепление связи с гражданами через первичные отделения, сообщается на сайте партии ER.RU.