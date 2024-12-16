Газпромбанк Автолизинг запустил топливную программу совместно с компанией E1 CARD

После заключения договора с поставщиком услуг и оформления карты вам станут доступны личный кабинет на сайте e1-card.ru и мобильное приложение E1 CARD. Выпущенные карты доставляются курьерской службой. Обслуживание бесплатное. В случае возникновения вопросов можно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки, работающую в режиме 24/7.