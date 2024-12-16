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Posted 16 декабря, 06:47

Published 16 декабря, 06:47

Modified 16 декабря, 06:48

Updated 16 декабря, 06:48

Газпромбанк Автолизинг запустил топливную программу совместно с компанией E1 CARD

Газпромбанк Автолизинг запустил топливную программу совместно с компанией E1 CARD

16 декабря 2024, 06:47
Фото: Газпромбанк Автолизинг.
Реклама. ООО «Газпромбанк Автолизинг», ОГРН 1047796957670, ИНН 7728533208. erid: LjN8KGBP3
Клиенты Газпромбанк Автолизинг, подключившиеся к топливной программе, получают скидку до 5 рублей с литра при заправках в сети автозаправочных станций поставщика E1 CARD и его партнеров.

E1 CARD — международная процессинговая компания, поставщик безналичных платежных и IT-решений для бесперебойной работы бизнеса с собственным автопарком.

Владельцы топливной карты E1 CARD имеют все возможности для эффективного управления своими расходами на бензин и сопутствующие сервисы (мойку, парковку, дорожные сборы и т. д.). Карты принимают более 16 000 АЗС, расположенных в России, Беларуси, Центральной Азии, Закавказье и Турции. В сеть обслуживания входят собственные станции E1 CARD и АЗС партнеров — «Роснефть», «Татнефть», «Газпром сеть АЗС», «Газпромнефть», IRBIS, «Лукойл», «ННК», «ТАИФ», «Сургутнефтегаз», «Нефтьмагистраль», «Трасса», «ЕКА», Power MAX.

Точный размер скидки зависит от выбранной сети АЗС, каждый из партнеров E1 CARD предлагает свои условия. Дополнительную экономию юридическим лицам обеспечивает возврат 20% НДС.

После заключения договора с поставщиком услуг и оформления карты вам станут доступны личный кабинет на сайте e1-card.ru и мобильное приложение E1 CARD. Выпущенные карты доставляются курьерской службой. Обслуживание бесплатное. В случае возникновения вопросов можно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки, работающую в режиме 24/7.

В мобильном приложении E1 CARD предусмотрены лимиты расходов по дням, АЗС, видам и объему топлива. Для пользователей карт предусмотрена возможность отсрочки платежей (до 30 дней) и авансирование.

Оформить заявку на подключение к топливной программе E1 CARD можно на странице с описанием услуги.

Ознакомиться со всеми допсервисами компании Газпромбанк Автолизинг можно на странице «Дополнительные услуги».

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