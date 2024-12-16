Газпромбанк Автолизинг запустил топливную программу совместно с компанией E1 CARD

Posted 16 декабря, 06:47
Published 16 декабря, 06:47
Modified 16 декабря, 06:48
Updated 16 декабря, 06:48
E1 CARD — международная процессинговая компания, поставщик безналичных платежных и IT-решений для бесперебойной работы бизнеса с собственным автопарком.
Владельцы топливной карты E1 CARD имеют все возможности для эффективного управления своими расходами на бензин и сопутствующие сервисы (мойку, парковку, дорожные сборы и т. д.). Карты принимают более 16 000 АЗС, расположенных в России, Беларуси, Центральной Азии, Закавказье и Турции. В сеть обслуживания входят собственные станции E1 CARD и АЗС партнеров — «Роснефть», «Татнефть», «Газпром сеть АЗС», «Газпромнефть», IRBIS, «Лукойл», «ННК», «ТАИФ», «Сургутнефтегаз», «Нефтьмагистраль», «Трасса», «ЕКА», Power MAX.
Точный размер скидки зависит от выбранной сети АЗС, каждый из партнеров E1 CARD предлагает свои условия. Дополнительную экономию юридическим лицам обеспечивает возврат 20% НДС.
После заключения договора с поставщиком услуг и оформления карты вам станут доступны личный кабинет на сайте e1-card.ru и мобильное приложение E1 CARD. Выпущенные карты доставляются курьерской службой. Обслуживание бесплатное. В случае возникновения вопросов можно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки, работающую в режиме 24/7.
В мобильном приложении E1 CARD предусмотрены лимиты расходов по дням, АЗС, видам и объему топлива. Для пользователей карт предусмотрена возможность отсрочки платежей (до 30 дней) и авансирование.
Оформить заявку на подключение к топливной программе E1 CARD можно на странице с описанием услуги.
Ознакомиться со всеми допсервисами компании Газпромбанк Автолизинг можно на странице «Дополнительные услуги».