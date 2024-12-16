Что любит и не любит наше сердце? Кардиолог рассказала о рационе «сердечников»

Кстати, жирные продукты — не единственные враги сердца. Среди напитков тоже встречаются «вредители», самые опасные из которых кофе. Он сильно повышает давление. Чтобы не заработать гипертонию, нужно выпивать не более двух чашек эспрессо или капучино в день. Тем, у кого уже имеются проблемы с сердцем, бодрящий напиток вообще противопоказан. Тоже самое можно сказать и о чае. В чёрном и зеленом чае имеется кофеин, поэтому сердечникам лучше перейти на каркадэ или мате.