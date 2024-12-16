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Posted 16 декабря, 16:48

Published 16 декабря, 16:48

Modified 20 декабря, 12:00

Updated 20 декабря, 12:00

Что любит и не любит наше сердце? Кардиолог рассказала о рационе «сердечников»

Что любит и не любит наше сердце? Кардиолог рассказала о рационе «сердечников»

16 декабря 2024, 16:48
Фото: gorod55.ru.
Какое питание будет полезным для «сердечников» рассказала заведующая отделения кардиологии РСЦ БСМП№1 Ольга Швед.

Для здоровья нашего сердца очень важно то, как мы питаемся. Стремитесь к сокращению в своем рационе быстрых углеводов, соли, мучного, сладкого и жареного. Пища, приготовленная из полуфабрикатов, фастфуд, не здоровая еда оказывают негативное влияние на печень, сосуды, из-за чего с возрастом опасность появления проблем с сердцем увеличивается.

Добавьте в привычное меню больше морской и речной рыбы, орехов, цельнозернового хлеба, свежих фруктов и овощей. Стремитесь к сбалансированному питанию. Не стоит увлекаться потреблением одних и тех же продуктов. Контролируйте количество пищи. Переедания также негативно оказывает влияние на организм, — рассказала врач кардиолог.

Кстати, жирные продукты — не единственные враги сердца. Среди напитков тоже встречаются «вредители», самые опасные из которых кофе. Он сильно повышает давление. Чтобы не заработать гипертонию, нужно выпивать не более двух чашек эспрессо или капучино в день. Тем, у кого уже имеются проблемы с сердцем, бодрящий напиток вообще противопоказан. Тоже самое можно сказать и о чае. В чёрном и зеленом чае имеется кофеин, поэтому сердечникам лучше перейти на каркадэ или мате.

В идеале обезопасить сердце можно лишь вегетарианской диетой, но в реальности мало кто согласится на подобное меню, поэтому старайтесь хотя бы свести к минимуму жареное, солёное, жирное. Переходите на раздельное питание, при этом желательно есть помалу, 4 -5 раза в день, —советует Ольга Швед.

Сердце любит:

  • Морская рыба. Это кладезь полиненасыщенных жиров Омега-3. Они снижают уровень холестерина;
  • Овощи. Они богатые калием, который поддерживает нормальную работу сердца и защищает организм от переизбытка соли;
  • Шоколад. Он содержит большое количество флавинов (вид антиоксидантов), которые защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, речь идёт о горькой плитке. Молочный шоколад пользы не принесёт.
  • Злаки. В них много клетчатки. Она собирает вредные вещества, в том числе и холестерин, выводит их из организма.

Сердце не любит:

  • Яйца. В этом продукте большое количество холестерина, поэтому налегать на них не стоит;
  • Соль. Съедать можно не более 5 г соли в день. Из меню стоит исключить не только специю в чистом виде, но и ограничить солёную рыбу, соленье;
  • Энергетики. Эти бодрящий напитки содержат повышающие давление кофеин;
  • Колбаса. В ней, как и в паштете, большое количество насыщенных жиров, холестерина и вредных консервантов.
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#Общество#Омск#Новости
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