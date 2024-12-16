Что любит и не любит наше сердце? Кардиолог рассказала о рационе «сердечников»

Posted 16 декабря, 16:48
Published 16 декабря, 16:48
Modified 20 декабря, 12:00
Updated 20 декабря, 12:00
Для здоровья нашего сердца очень важно то, как мы питаемся. Стремитесь к сокращению в своем рационе быстрых углеводов, соли, мучного, сладкого и жареного. Пища, приготовленная из полуфабрикатов, фастфуд, не здоровая еда оказывают негативное влияние на печень, сосуды, из-за чего с возрастом опасность появления проблем с сердцем увеличивается.
Добавьте в привычное меню больше морской и речной рыбы, орехов, цельнозернового хлеба, свежих фруктов и овощей. Стремитесь к сбалансированному питанию. Не стоит увлекаться потреблением одних и тех же продуктов. Контролируйте количество пищи. Переедания также негативно оказывает влияние на организм, — рассказала врач кардиолог.
Кстати, жирные продукты — не единственные враги сердца. Среди напитков тоже встречаются «вредители», самые опасные из которых кофе. Он сильно повышает давление. Чтобы не заработать гипертонию, нужно выпивать не более двух чашек эспрессо или капучино в день. Тем, у кого уже имеются проблемы с сердцем, бодрящий напиток вообще противопоказан. Тоже самое можно сказать и о чае. В чёрном и зеленом чае имеется кофеин, поэтому сердечникам лучше перейти на каркадэ или мате.
В идеале обезопасить сердце можно лишь вегетарианской диетой, но в реальности мало кто согласится на подобное меню, поэтому старайтесь хотя бы свести к минимуму жареное, солёное, жирное. Переходите на раздельное питание, при этом желательно есть помалу, 4 -5 раза в день, —советует Ольга Швед.
Сердце любит:
Сердце не любит: