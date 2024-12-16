Без автопроизводителей невозможно производство качественного масла для двигателей

Затем в научно-исследовательском центре ЛУКОЙЛа проводятся предварительная проработка состава и воспроизведение рецептуры продукта. На этом этапе проверяется совместимость базового масла и пакета присадок, включающего до 15 компонентов. После этого необходимы лабораторные испытания, в ходе которых тестируется рецептура на соответствие стандартам и заявленным свойствам.