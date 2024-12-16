Без автопроизводителей невозможно производство качественного масла для двигателей

Posted 16 декабря, 15:32
Published 16 декабря, 15:32
Modified 16 декабря, 15:32
Updated 16 декабря, 15:32
Кроме того, сотрудничество с известными автобрендами повышает доверие потребителей к их продукции.
За последние два года на российском рынке моторных масел произошли изменения и часть зарубежных производителей прекратили поставки. Например, Total, Shell, Mobil, Castrol. В связи с этим потребители стали пользоваться продукцией отечественных производителей, пишет newsnn.ru.
Рассмотрим разработку и производство смазочных материалов на примере моторных масел ЛУКОЙЛ. Процесс производства можно условно разделить на несколько этапов.
Нефтеперерабатывающие комплексы ЛУКОЙЛа позволяют получать максимум компонентов из углеводородов. Первичная переработка производится в атмосферных и вакуумных установках, после чего проводится более глубокая очистка особым методом.
На следующем этапе подключаются производители автомобилей. Они разрабатывают новые двигатели в соответствии с экологическими стандартами и прописывают спецификации масел с указанием физико-химических требований и эксплуатационных свойств, требующихся новым агрегатам. Эти спецификации служат основой для специалистов нефтяных компаний, занимающихся разработкой масла.
Затем в научно-исследовательском центре ЛУКОЙЛа проводятся предварительная проработка состава и воспроизведение рецептуры продукта. На этом этапе проверяется совместимость базового масла и пакета присадок, включающего до 15 компонентов. После этого необходимы лабораторные испытания, в ходе которых тестируется рецептура на соответствие стандартам и заявленным свойствам.
После лабораторных испытаний следуют стендовые тесты. Масло тестируется в двигателях. Последний этап — это испытания в полевых условиях: на дорогах общего пользования, в пробках, на внедорожье.
Когда все этапы пройдены, производитель моторного масла может указать соответствие спецификации в техническом описании и на этикетке товара. Также смазочный материал может быть включён в руководство по эксплуатации автомобиля.
Часто производители указывают в руководстве по эксплуатации только отраслевую спецификацию API/ACEA/ILSAC и вязкость продукта. Учитывая все параметры, автовладелец подбирает наиболее подходящий смазывающий материал для своего автомобиля.